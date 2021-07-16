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Grupos 3 e 4

Educação infantil voltará às aulas presenciais em agosto em Vitória

A Secretaria de Educação da Capital confirmou que as crianças do grupo 3 e 4 retornarão às aulas presenciais  no dia 2 de agosto com revezamento de turmas

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 21:29

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jul 2021 às 21:29
aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
Grupos 3 e 4 da Educação Infantil de Vitória vão retornar às aulas em agosto Crédito: Freepik
Os grupos 3 e 4 da Educação Infantil de Vitória retornarão às aulas presenciais no dia 2 de agosto. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação de Vitória (Seme), que explicou que a pasta adotará o modelo de revezamento entre as turmas, uma vez que os grupos 5 e 6 da educação infantil voltam às atividades presenciais no próximo dia 20.
Para permitir o retorno dos estudantes em meio à pandemia da Covid-19, a Seme anunciou que serão adotados protocolos específicos de segurança e higiene. Segundo a pasta, os brinquedos e materiais, que antes eram compartilhados, agora são individuais. A partir dos 3 anos, a criança precisa usar máscara, que será trocada após a alimentação.

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Além disso, haverá medição de temperatura nas portas dos Centros de Educação Infantil e a higienização das mãos deverá ser feita nos lavatórios instalados nas unidades de ensino. Há, também, uma orientação para que as crianças troquem os sapatos por um enviado pela família antes de irem para a sala de aula.
"Estamos planejando e cuidando desse retorno com muito carinho. As crianças dos grupos 5 e 6 retornam para a escola no dia 20, e teremos um tempo para as famílias se reorganizarem, porque, até então, não havia revezamento na Educação Infantil. No dia 2 de agosto, voltamos com os grupos 3 e 4 para os Cmeis", destacou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

MATRÍCULAS

As famílias que ainda não solicitaram a matrícula na rede municipal de ensino de Vitória podem fazer o pedido em qualquer unidade de ensino da Capital. É necessário ter em mãos os documentos de identificação do adulto responsável e da criança, comprovante de residência e a carteirinha de vacinação atualizada.
"É na primeira infância, até os seis anos de idade, que as crianças adquirem capacidades de aprendizado, sociabilidade e afetividade, que serão levadas por toda a vida. Por isso, a Educação Infantil é tão importante, ao proporcionar experiências, contato com os livros, convivência com a natureza e com outras crianças e descobertas do espaço em que elas vivem", disse a secretária Juliana.

CALENDÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS DE VITÓRIA

20 de julho:
  • Educação Infantil: crianças dos grupos 5 e 6
  • Ensino Fundamental: estudantes do 1º ao 9º ano do grupo laranja
  • Educação de Jovens e Adultos: estudantes do 1º e do 2º segmento
2 de agosto:
  • Educação Infantil: retorno presencial das crianças dos grupos 3 e 4, com início do revezamento nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei)

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