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Vacinação

Covid-19: Vila Velha abre mais de 15 mil vagas para agendamento nesta sexta

Público de 30 anos ou mais está entre os que podem marcar a imunização, que será realizada na próxima segunda-feira (19)

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 19:23
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19:  pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias também podem agendar Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar nesta sexta-feira (16), no sistema de agendamento on-line, 15.400 vagas para vacinação contra a Covid-19. A abertura da agenda acontece em dois momentos, às 15 e às 16 horas. Para marcar, basta clicar no site disponibilizado pela prefeitura.
A partir das 15h, o agendamento será disponibilizado para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e também pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias.
Às 16h, o agendamento estará disponível para o público de 30 anos ou mais.
As doses começam a ser administradas na segunda-feira (19), nos seguintes locais: Boulevard Shopping, Tartarugão, Escola Tuffy Nader, Maanaim e Unidade de Saúde do Ibes.

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