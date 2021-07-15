Covid-19: Vila Velha abre mais de 15 mil vagas para agendamento nesta sexta

A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar nesta sexta-feira (16), no sistema de agendamento on-line, 15.400 vagas para vacinação contra a Covid-19. A abertura da agenda acontece em dois momentos, às 15 e às 16 horas. Para marcar, basta clicar no site disponibilizado pela prefeitura.
A partir das 15h, o agendamento será disponibilizado para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e também pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias.
Às 16h, o agendamento estará disponível para o público de 30 anos ou mais.
As doses começam a ser administradas na segunda-feira (19), nos seguintes locais: Boulevard Shopping, Tartarugão, Escola Tuffy Nader, Maanaim e Unidade de Saúde do Ibes.