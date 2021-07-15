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Mudanças na cerimônia

Por conta da Covid, atletas receberão medalhas em uma bandeja na Olimpíada

Segundo o presidente do COI, não haverá abraços ou apertos de mão durante a cerimônia

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 18:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 18:04
Medalhas olímpicas
Medalhas olímpicas Crédito: COI/Divulgação
O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quinta-feira (15) que a cerimônia de entrega de medalhas da Olimpíada de Tóquio passará por mudanças devido à pandemia da Covid-19. Segundo Thomas Bach, presidente da entidade, não haverá abraços ou apertos de mão durante a cerimônia.
"As medalhas não serão entregues no pescoço. Elas serão apresentadas aos atletas em uma bandeja, e o próprio atleta pegará a medalha. Será garantido que a pessoa que colocará a medalha na bandeja o fará com luvas desinfetadas. Apresentadores e atletas usarão máscaras. Não haverá apertos de mão nem abraços durante a cerimônia", explicou Bach à agência de notícias Reuters.
Além disso, o número de representantes no juramento olímpico aumentou de três para seis -dois atletas, dois treinadores e dois juízes.
De acordo com o COI, o objetivo é garantir "o equilíbrio total de gênero entre aqueles que prestam juramento em nome de todos os participantes dos Jogos".
O texto do juramento olímpico, recitado desde 1920, foi reelaborado pela Comissão de Atletas e as adaptações foram aprovadas pelo Conselho Executivo do COI no último mês de abril.
A Olimpíada de Tóquio, adiada de 2020 para 2021 em razão da pandemia, começa no próximo dia 23 e termina no dia 8 de agosto.

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