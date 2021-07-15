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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.695 mortes e mais de 531 mil casos confirmados

Nesta quinta-feira (15), Estado registrou 13 óbitos e 1.094 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 17:58
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Imagem do  coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
Nesta quinta-feira (15), o Espírito Santo chegou ao total de 11.695 mortes e 531.447 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 13 novos óbitos e 1.094 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra continua sendo a cidade com mais pessoas infectadas: 67.352. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.690), seguida por Vitória (56.256) e Cariacica (41.034). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.862), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.779 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.114. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.913.
Até esta quinta-feira (15), mais de 1,70 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 507.679, sendo 1.116 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação desta quinta-feira, consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.806.379 no Espírito Santo. Desses, 697.161 também já receberam a segunda dose.

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