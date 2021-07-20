Corpo de idoso desaparecido é encontrado em rio de Mimoso do Sul

O corpo de um idoso de 73 anos foi encontrado no Rio Muqui, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (20). A vítima, segundo a Polícia Militar, foi identificada como Augustinho Lopes de Carvalho — ele estava desaparecido desde o último sábado (17).
De acordo com a Polícia Militar, desde o desaparecimento os militares faziam buscas às margens do rio onde o idoso foi visto pela última vez, conforme imagens de câmeras de comércios locais às quais a família teve acesso.
Após o corpo ser visto por populares, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como encontro de cadáver e se encontra em andamento.
A perícia da Polícia Civil foi deslocada para o local e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado, liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.