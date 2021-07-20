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Sul do ES

Corpo de idoso desaparecido é encontrado em rio de Mimoso do Sul

Augustinho Lopes de Carvalho, de 73 anos, estava desaparecido desde o último sábado (17). A Polícia Militar informou que fazia buscas no local desde o desaparecimento do idoso

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jul 2021 às 16:31
Corpo de idoso foi localizado nesta manhã em Rio de Mimoso do Sul
Corpo de idoso foi localizado nesta manhã em Rio de Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O corpo de um idoso de 73 anos foi encontrado no Rio Muqui, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (20). A vítima, segundo a Polícia Militar, foi identificada como Augustinho Lopes de Carvalho — ele estava desaparecido desde o último sábado (17).
De acordo com a Polícia Militar, desde o desaparecimento os militares faziam buscas às margens do rio onde o idoso foi visto pela última vez, conforme imagens de câmeras de comércios locais às quais a família teve acesso.
Augustinho Lopes de Carvalho estava desaparecido desde o último dia 17 Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Após o corpo ser visto por populares, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como encontro de cadáver e se encontra em andamento.
A perícia da Polícia Civil foi deslocada para o local e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado, liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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