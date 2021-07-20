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Uma pessoa detida

Oito veículos são apreendidos pela PRF na BR 101 em Itapemirim

A fiscalização foi feita na BR 101, no Km 415, próximo ao trevo de acesso ao município de Cachoeiro. No total, foram lavrados 50 autos de infração

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 12:16

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

20 jul 2021 às 12:16
A fiscalização foi feita na BR 101, no km 415, próximo ao trevo de acesso ao município de Cachoeiro. No total, foram lavrados 50 autos de infração
PRF detém uma pessoa e apreende oito veículos em Itapemirim Crédito: Divulgação PRF
Uma pessoa foi detida e oito veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (19), em Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. No total, foram lavrados 50 autos de infração.
Segundo a PRF, a fiscalização foi com ênfase nos equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança, registrador de velocidade e tempo, luzes e outros. A equipe abordou veículos das 17h30 até as 20h30, no km 415, próximo ao trevo de acesso ao município de Cachoeiro de Itapemirim e ao litoral de Itapemirim e Marataízes.
Ainda de acordo com a PRF, a pessoa detida foi levada a para delegacia por causa de um veículo adulterado. Os oito veículos apreendidos, que incluem veículos de passeio, moto e caminhão, foram guinchados.

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