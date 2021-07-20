Oito veículos são apreendidos pela PRF na BR 101 em Itapemirim

Uma pessoa foi detida e oito veículos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (19), em Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. No total, foram lavrados 50 autos de infração.
Segundo a PRF, a fiscalização foi com ênfase nos equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança, registrador de velocidade e tempo, luzes e outros. A equipe abordou veículos das 17h30 até as 20h30, no km 415, próximo ao trevo de acesso ao município de Cachoeiro de Itapemirim e ao litoral de Itapemirim e Marataízes.
Ainda de acordo com a PRF, a pessoa detida foi levada a para delegacia por causa de um veículo adulterado. Os oito veículos apreendidos, que incluem veículos de passeio, moto e caminhão, foram guinchados.