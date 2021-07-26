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Mulher abre portão após tiroteio e tem casa invadida por baleado em Vila Velha

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (26) no bairro Primeiro de Maio. A PM foi ao local, mas não localizou a vítima, que teria sido socorrida por pessoas não conhecidas na região.  Nenhum suspeito foi localizado

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:09

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 jul 2021 às 13:09
Região onde foi registrado tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha Crédito: Internauta
Uma moradora do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, tomou um susto ao abrir o portão da garagem da casa dela após ouvir barulho de tiroteio na manhã desta segunda-feira (26). 
Ela relatou à Polícia Militar que após os sons dos disparos, abriu o portão e foi surpreendida por um homem baleado na perna. Ferido, ele entrou no imóvel para se proteger. Após a invasão, a dona de casa acionou a polícia.
Por nota,  a PM informou que "uma guarnição prosseguiu até o endereço, mas não localizou a vítima, que teria sido socorrida por pessoas não conhecidas na região. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado".

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