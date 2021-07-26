Mulher abre portão após tiroteio e tem casa invadida por baleado em Vila Velha

Uma moradora do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, tomou um susto ao abrir o portão da garagem da casa dela após ouvir barulho de tiroteio na manhã desta segunda-feira (26).
Ela relatou à Polícia Militar que após os sons dos disparos, abriu o portão e foi surpreendida por um homem baleado na perna. Ferido, ele entrou no imóvel para se proteger. Após a invasão, a dona de casa acionou a polícia.
Por nota, a PM informou que "uma guarnição prosseguiu até o endereço, mas não localizou a vítima, que teria sido socorrida por pessoas não conhecidas na região. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado".