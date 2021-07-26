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Vídeo do momento dos tiros

Jovem sobrevive a 11 perfurações após ser baleada em Cariacica

A vítima, uma jovem de 22 anos, foi atacada em casa na noite de domingo (25), no bairro Campo Verde. Testemunhas contaram que a vítima chegou a dizer que o suspeito do crime é o ex-marido dela

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 12:31

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 jul 2021 às 12:31
Varanda da casa ficou com marcas de tiros Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma jovem de 22 anos sobreviveu a 11 perfurações após ter sido atingida por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no bairro Campo Verde, em Cariacica, às 21h29 de domingo (25). Testemunhas relataram que, após ser atingida, a vítima chegou a apontar seu ex-marido como suspeito. Ele estaria com a atual namorada na hora do crime.
Por nota, a Polícia Militar informou que "uma mulher foi alvejada por disparos de arma de fogo, no bairro Campo Verde, Cariacica. Segundo populares, o crime teria sido cometido por um casal que estava em uma motocicleta e se evadiu logo após o crime".
Um parente da vítima contou à reportagem da TV Gazeta que a jovem trabalha como atendente de padaria, em Vitória. Segundo o familiar, ela conviveu com o suspeito por quatro anos, mas está separada há cerca de três anos. Os dois têm um filho de 4 anos.
O parente, que não quis se identificar, disse que a vítima nunca relatou aos familiares ter sofrido ameaças. A criança mora com a avó paterna. No entanto, costuma passar alguns dias com a mãe. A suspeita é de que o ex-marido tenha ido à casa com o pretexto de entregar o filho. 
Acreditando que esse seria o interesse do suspeito, ela teria ido à varanda. Ao sair do imóvel, viu o ex-marido e a atual namorada dele em uma moto e foi atingida pelos disparos. O filho deles não estava no local.
A mulher sofreu perfurações dos tiros no tórax, abdômen, braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. A polícia não informou quantos disparos atingiram a vítima, já que as perfurações podem indicar entrada e saída das balas. A dupla de moto fugiu e não foi localizada. O barulho dos disparos foi registrado por uma câmera de segurança residencial. Vizinhos ouviram os tiros, foram ao local e encontraram a jovem caída no chão.
Segundo apurações da TV Gazeta, populares relataram que, ao ser encontrada baleada, a jovem contou que o autor do disparo seria seu ex-marido e que ele estava acompanhado da namorada. Em seguida, ela não conseguiu falar mais nada e foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Por nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. 

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