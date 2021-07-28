Jovem morto por engano em São Gabriel da Palha: vídeo mostra perseguição

Vitor Alvarenga Sperandio, de 14 anos, morto a tiros em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo Familiar

Pouco mais de uma semana após o assassinato de Vitor Alvarenga Sperandio, de 14 anos, morto a tiros em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo, a polícia segue investigando a morte do adolescente. Um vídeo gravado por câmeras de videomonitoramento, registrou quando dois suspeitos em uma moto começaram a perseguir a vítima.

As imagens mostram o momento em que a moto manobra e segue Vitor. Com a ajuda do vídeo, e de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu identificar um dos suspeitos. Segundo o delegado Rafael Caliman, responsável pelas investigações, ele usava uma tornozeleira eletrônica.

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Parentes da vítima contaram que ele estava na outra rua, bem perto de casa, quando começou a ser perseguido por duas pessoas na moto. Ele correu na intenção de se proteger em casa, mas quando estava quase chegando acabou atingido por vários disparos. A moradora da casa em frente, uma idosa 64 anos, também foi atingida na mão por bala perdida.

MORTE POR ENGANO

A polícia acredita que o adolescente recebeu os disparos por engano . “A gente refez o trajeto dele. Pedimos buscas, a diligência foi muito positiva. Um dia antes, sofreu tentativa de homicídio. Seria uma revanche e confundiram a vítima com um rival”, relatou o delegado.

Nesta sexta-feira (23), as polícias Civil e Militar realizaram uma operação nos bairros Cachoeira da Onça, onde o adolescente foi morto, e Jardim Vitória, para levantar informações que possam auxiliar nas investigações.

Segundo o delegado Rafael Caliman, ao todo foram realizadas buscas em cinco imóveis. O nome do suspeito ainda não foi divulgado, já que a polícia ainda procura por ele. A polícia também localizou a moto que pode ter sido usada no crime e segue atrás do segundo suspeito.

TRISTEZA DA MÃE

Rosa Soares Alvarenga, mãe do adolescente. Crédito: TV Gazeta Noroeste

A mãe de Vitor afirma que a família está despedaçada. Ela contou que ainda não aceita a morte do filho e busca um jeito de amenizar a dor. “Eu coloquei na minha mente que meu filho está viajando. Ele adorava ficar na casa dos amigos. Se eu colocar na cabeça que meu filho morreu eu não vou suportar”, relatou Rosa Soares Alvarenga, mãe do adolescente.

A família pede por mais segurança. Um pequeno protesto foi feito para chamar a atenção das autoridades para a violência em São Gabriel da Palha.

RELEMBRE O CASO

O adolescente de apenas 14 anos morreu após levar tiros de uma submetralhadora na noite de 19 de julho, no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Além dele, uma idosa foi atingida na mão, por uma bala perdida.

Policiais encontraram mais de dez cápsulas dos tiros de submetralhadora dados em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O delegado Rafael Caliman esteve no local e afirmou que foram dados mais de 15 disparos. "Dois indivíduos em uma moto chegaram e atiraram contra o garoto. Não foi vítima de bala perdida. Talvez tenham confundido, porque ele era um menino bom e não tinha envolvimento com crime", disse no dia seguinte ao crime.