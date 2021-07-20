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São Gabriel da Palha

Adolescente é morto a tiros e idosa fica ferida por bala perdida no ES

De acordo com a Polícia Civil, o jovem não tinha envolvimento com o crime e pode ter sido confundido; mais de dez cápsulas de submetralhadora foram encontradas pela polícia

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 23:38

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 jul 2021 às 23:38
Policiais encontraram mais de dez cápsulas dos tiros de submetralhadora dados em São Gabriel da Palha, na noite desta segunda-feira (19)
Policiais encontraram mais de dez cápsulas dos tiros de submetralhadora dados em São Gabriel da Palha, na noite desta segunda-feira (19) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um adolescente de apenas 14 anos morreu após levar tiros de uma submetralhadora na noite desta segunda-feira (19), no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo. Além dele, uma idosa foi atingida na mão, por uma bala perdida. As informações iniciais foram passadas pela Polícia Civil.
Titular da delegacia municipal, o delegado Rafael Caliman esteve no local e afirmou que foram dados mais de 15 disparos. "Dois indivíduos em uma moto chegaram e atiraram contra o garoto. Não foi vítima de bala perdida. Talvez tenham confundido, porque ele era um menino bom e não tinha envolvimento com crime", disse.
Homicídio aconteceu no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Norte do ES
Homicídio aconteceu no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Norte do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo apontado pela perícia, o adolescente levou, pelo menos, quatro tiros na cabeça, praticamente em frente da casa onde morava. O crime aconteceu por volta das 21h. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Já a outra vítima trata-se de uma mulher de 64 anos, que seria vizinha do rapaz. "Dois tiros dados pelos suspeitos atravessaram a porta e um deles atingiu a mão da senhora que estava dentro da casa", contou o delegado Rafael Caliman. Ela foi encaminhada para um hospital, também no município de Colatina.
Dois tiros atravessaram a porta da casa e atingiram uma idosa de 64 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
No local do homicídio, os policiais encontraram 11 cápsulas, vestígios dos tiros dados. A submetralhadora e os dois suspeitos, porém, ainda não haviam sido localizados até a noite desta segunda-feira (19). O caso seguirá sob investigação. Qualquer informação pode ser registrada no Disque-Denúncia (181).

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