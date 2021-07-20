Adolescente é morto a tiros e idosa fica ferida por bala perdida no ES

Policiais encontraram mais de dez cápsulas dos tiros de submetralhadora dados em São Gabriel da Palha, na noite desta segunda-feira (19)

Titular da delegacia municipal, o delegado Rafael Caliman esteve no local e afirmou que foram dados mais de 15 disparos. "Dois indivíduos em uma moto chegaram e atiraram contra o garoto. Não foi vítima de bala perdida. Talvez tenham confundido, porque ele era um menino bom e não tinha envolvimento com crime", disse.