Idoso morto a pauladas na Serra por suposto abuso de crianças era inocente

André Luiz, Patrick Alvarenga, Márcia dos Santos e Jocimar Ferreira foram presos pelo homicídio do aposentado injustamente acusado de estuprar duas crianças Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A sede por "fazer justiça com as próprias mãos" foi o que levou ao assassinato do aposentado Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos, espancado brutalmente até a morte no dia 31 de maio, em Central Carapina, na Serra . Chefiada pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município, a investigação concluiu que o idoso foi morto sem ter cometido crime algum. A conclusão do inquérito não encontrou nenhum indício de que o idoso tenha abusado sexualmente de duas crianças e ainda desmentiu a versão contada pela mãe das meninas.

"É importante salientar aqui que fazer justiça com as próprias mãos constitui crime. Cabe ao Estado, não às pessoas, o poder e dever de punir. Além disso, decisões precipitadas podem gerar consequências graves e drásticas como neste caso. Um senhor de 74 anos foi morto de maneira covarde, brutal e sem dever absolutamente nada" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da DHPP da Serra

Segundo Sandi Mori, motivada por vingança, uma jovem de 25 anos inventou que Antônio teria abusado das filhas dela e espalhou o caso pelo bairro. Os boatos inverídicos rapidamente se espalharam até que no dia 31 de maio a vítima foi abordada no meio da rua e, sem ter a possibilidade de se explicar, foi brutalmente agredida, inclusive com um pedaço de madeira repleto de pregos. Os golpes foram concentrados na cabeça e na face do idoso.

Durante a investigação, 16 dias após o crime, a Polícia Civil prendeu André Luiz Alves Ferreira de Souza, de 29 anos, Patrick Joe Alvarenga, de 33 anos, Márcia dos Santos, de 31 anos, e Jocimar Lima Ferreira, de 35 anos — este último se entregou à polícia. Todos confessaram participação no assassinato de Antônio.

DESENTENDIMENTO

Embora negasse em depoimento, a mãe das meninas e Antônio mantinham um caso amoroso. O idoso, inclusive, costumava agradar a mulher e também as filhas dela ao ponto de presentear a então namorada com um celular. Após um desentendimento, ele pegou o aparelho que havia dado de presente à parceira. Para se vingar, a mulher resolveu inventar que ele havia abusado sexualmente das filhas dela. Antônio e a mulher mantiveram um relacionamento por cerca de 20 dias e, além do celular, a vítima fazia compras de alimentos para ela e as filhas.

"Ficou comprovado que não houve estupro. No primeiro depoimento prestado pela mãe das crianças na delegacia, ela mentiu do começo ao fim. Inclusive negou até o óbvio, que era o relacionamento dela com o Antônio. A partir daí produzimos provas que desqualificaram por completo a versão apresentada por ela. Foi juntado os laudos de conjunção carnal, cujo resultado foi negativo. Foi realizado atendimento psicossocial na DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) das duas crianças e foi oficiado à delegacia solicitando se havia sido instaurado inquérito para apurar o crime de estupro de vulnerável por parte do Antônio e se o mesmo havia sido indiciado por este crime naquela delegacia, tendo como 'não' a resposta para ambas as perguntas", afirmou Sandi Mori.

Ao perceber que as investigações iam ao contrário do que ela havia dito, a mulher mudou a versão quando prestou um segundo depoimento. Na delegacia, ela confessou que mandou a filha de 3 anos dizer ao pai que Antônio teria machucado as partes íntimas dela. Para a filha de 9 anos, ela pediu que contasse ao pai que o Antônio teria lhe acariciado os seios e também a genitália. Além disso, segundo o delegado, ela aproveitou o fato de uma das filhas apresentar assaduras para inventar a história de que a criança teria sido abusada sexualmente.

MORTO A PAULADAS

Na noite do crime, já cientes do boato sobre o suposto abuso, Jocimar e Márcia estavam em um bar quando avistaram Antônio passando pela mesma rua. O homem o segurou, o fotografou e mandou para o André, pai das duas meninas, que confirmou que aquele era o indivíduo que teria abusado das filhas. André pediu que Jocimar e Márcia o segurassem no local até a chegada dele. Enquanto ele não chegava, os dois encurralaram o idoso contra um muro e começaram as agressões com chutes e socos.

Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos, foi brutalmente assassinado após ser acusado indevidamente de estupro de duas crianças Crédito: Rede Social

Enquanto o agredia, Márcia passou a incitar a população local dizendo que Antônio era estuprador e tinha que morrer. Passados alguns minutos, a sobrinha da vítima chegou ao local, retirou o tio da multidão e quando ambos caminhavam até a residência do idoso, foram surpreendidos por André, que desferiu dois golpes com um pedaço de pau com pregos na cabeça do Antônio, fazendo com que ele caísse no chão.

A partir daí, o pai das crianças de 3 e 9 anos e Patrick, que estava com ele, desferiram várias pancadas na cabeça e no rosto da vítima, que não resistiu às agressões e morreu no local.

"Em nenhum momento eles procuraram saber se as crianças haviam sido abusadas pelo Antônio. Eles só foram perguntar para o André e o pediram os laudos após a consumação do crime. O André e a mãe nem sequer procuraram a DPCA para dar andamento na investigação e nem foram saber dos resultados dos exames feitos nas crianças", detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

CRIMES E PUNIÇÕES

De acordo com Sandi Mori, a mulher que inventou o falso abuso sexual não vai responder pelo homicídio, pois não participou efetivamente do crime. Ela, entretanto, responderá por denunciação caluniosa – dar causa a uma investigação sabendo que a pessoa é inocente. A pena para esse crime é de 2 a 8 anos.

Já os quatro detidos, confessaram em depoimento a participação no crime e foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, com o aumento da pena pelo fato da vítima ser maior de 60 anos.

"MEU TIO ERA INOCENTE", DIZ SOBRINHA DO IDOSO

Com a conclusão do inquérito e a prisão dos envolvidos no assassinato do tio, a sobrinha de Antônio, Ivone Ferreira de Souza, de 48 anos, que chegou a tentar intervir no dia do crime para proteger o tio, mostrou-se aliviada e confortada com a ação da polícia.