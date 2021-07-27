Homem é preso por maus-tratos contra cachorro e galos em Itapemirim

Suspeito de maltratar animais, um homem de 53 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (27), na Zona Rural do município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. No quintal da casa dele foi encontrado um cachorro ferido e acorrentado, sem acesso à água ou comida. Oito galos machucados também estavam no local.
De acordo com informações passadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Estado (Ales), há indicativos de que o cão, que não tem raça definida, era usado para caça e as aves postas para disputarem rinhas – atividade proibida por lei.
"Nós encontramos o cachorro acorrentado em local insalubre, sem água e comida, caquético e com escoriações na face. A situação de maus-tratos foi atestada pela veterinária Nazian Gava. Na residência também foram recolhidos oito galos de briga"
No terreno, ainda foi achado um pássaro popularmente conhecido como "trinca-ferro" (Saltator similis), que também acabou sendo recolhido pela equipe do controle de zoonoses de Itapemirim. Já a equipe da vigilância sanitária municipal encontrou miúdos de boi que eram comercializados de maneira irregular.
Veja situação encontrada na casa do homem detido por maus-tratos em Itapemirim
Segundo o delegado Edson Lopes, da delegacia regional da cidade, o cachorro foi levado para o Centro de Zoonoses, onde receberá os devidos cuidados. "O pássaro foi enviado à Polícia Ambiental, para que seja solto na natureza, e os galos foram para um hospital veterinário na Serra", disse.
Em depoimento prestado à Polícia Civil, o autônomo de 53 anos negou os maus-tratos contra o cachorro. No entanto, diante dos flagrantes, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. As investigações sobre o caso vão continuar para identificar outros possíveis envolvidos.
A Prefeitura de Itapemirim afirmou que o cachorro, na noite desta terça-feira (27), já havia sido medicado, no Centro de Zoonoses. No futuro, ele será colocado para adoção. O autônomo de 53 anos foi notificado por maus-tratos e por causa do comércio irregular de carne.
MAUS-TRATOS É CRIME: DENUNCIE
A prisão desta terça-feira (27) aconteceu, de acordo com as autoridades envolvidas, após uma denúncia sobre o caso de maus-tratos contra os animais. Se você presenciar ou souber de alguma ocorrência do tipo, há três caminhos possíveis para salvar os animais e evitar que o responsável saia impune.
- Polícia Militar: em caso de flagrante, ligue 190.
- CPI dos Maus-tratos: em caso de flagrante e ocorrências passadas, entre em contato pelo e-mail [email protected].
- Disque-Denúncia: para suspeitas e casos passados, ligue 181.
O crime de maus-tratos prevê pena que varia de dois a cinco anos de prisão.
Atualização
27/07/2021 - 9:11
A Prefeitura de Itapemirim falou sobre o caso. O texto foi atualizado.