Homem é preso por maus-tratos contra cachorro e galos em Itapemirim

Caso de maus-tratos é flagrado e investigado em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação CPI dos Maus-tratos | Montagem A Gazeta

Suspeito de maltratar animais, um homem de 53 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (27), na Zona Rural do município de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . No quintal da casa dele foi encontrado um cachorro ferido e acorrentado, sem acesso à água ou comida. Oito galos machucados também estavam no local.

De acordo com informações passadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Estado (Ales), há indicativos de que o cão, que não tem raça definida, era usado para caça e as aves postas para disputarem rinhas – atividade proibida por lei.

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"Nós encontramos o cachorro acorrentado em local insalubre, sem água e comida, caquético e com escoriações na face. A situação de maus-tratos foi atestada pela veterinária Nazian Gava. Na residência também foram recolhidos oito galos de briga" Janete de Sá - Deputada estadual pelo PMN e presidente da CPI dos Maus-tratos

No terreno, ainda foi achado um pássaro popularmente conhecido como "trinca-ferro" (Saltator similis), que também acabou sendo recolhido pela equipe do controle de zoonoses de Itapemirim. Já a equipe da vigilância sanitária municipal encontrou miúdos de boi que eram comercializados de maneira irregular.

Veja situação encontrada na casa do homem detido por maus-tratos em Itapemirim

Segundo o delegado Edson Lopes, da delegacia regional da cidade, o cachorro foi levado para o Centro de Zoonoses, onde receberá os devidos cuidados. "O pássaro foi enviado à Polícia Ambiental, para que seja solto na natureza, e os galos foram para um hospital veterinário na Serra", disse.

Em depoimento prestado à Polícia Civil , o autônomo de 53 anos negou os maus-tratos contra o cachorro. No entanto, diante dos flagrantes, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. As investigações sobre o caso vão continuar para identificar outros possíveis envolvidos.

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Prefeitura de Itapemirim afirmou que o cachorro, na noite desta terça-feira (27), já havia sido medicado, no Centro de Zoonoses. No futuro, ele será colocado para adoção. O autônomo de 53 anos foi notificado por maus-tratos e por causa do comércio irregular de carne.

MAUS-TRATOS É CRIME: DENUNCIE

A prisão desta terça-feira (27) aconteceu, de acordo com as autoridades envolvidas, após uma denúncia sobre o caso de maus-tratos contra os animais. Se você presenciar ou souber de alguma ocorrência do tipo, há três caminhos possíveis para salvar os animais e evitar que o responsável saia impune.

Polícia Militar: em caso de flagrante, ligue 190.

[email protected]. CPI dos Maus-tratos: em caso de flagrante e ocorrências passadas, entre em contato pelo e-mail

Disque-Denúncia: para suspeitas e casos passados, ligue 181.

O crime de maus-tratos prevê pena que varia de dois a cinco anos de prisão.