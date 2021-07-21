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Vídeo viralizou

Mulher é multada e investigada por maus-tratos a gato em Cariacica

Nas imagens, a aposentada aparece tentando colocar algo na boca do animal, semelhante a pimenta, com uma faca; Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 22:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 jul 2021 às 22:33
Caso de maus-tratos é investigado no bairro São Gonçalo, em Cariacica
Caso de maus-tratos é investigado pela Polícia Civil no bairro São Gonçalo, em Cariacica Crédito: Divulgação | CPI dos Maus-tratos Contra os Animais
No início desta semana, um vídeo começou a viralizar entre os capixabas, revelando um caso de maus-tratos aos animais. Nas imagens, uma idosa tenta forçar um gato a engolir alguma coisa usando uma faca de cozinha – pontiaguda e serrilhada. Depois, esfrega os olhos dele. O animal, segurado por ela e outra mulher, chega a gemer.
Após a gravação chegar às autoridades competentes, a aposentada de 66 anos acabou multada na manhã desta terça-feira (20), na casa onde mora, no bairro São Gonçalo, em Cariacica. De acordo com a Prefeitura de Cariacica, foi constatada a veracidade do caso e, por isso, lavrado o auto de infração no valor de R$ 500.
A ação que resultou na multa foi comandada pela CPI dos Maus-tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Quatro gatos, incluindo o que aparece no vídeo, foram recolhidos pela equipe, de acordo com a deputada estadual Janete de Sá (PMN), que também é presidente da comissão.
"O vídeo mostra duas mulheres, uma segurando o animal, e outra colocando algo com a ponta de uma faca na boca dele, supostamente pimenta. Depois a gravação ainda mostra a mulher esfregando algo nos olhos do bicho, que tudo indica ser pimenta"
Janete de Sá - Deputada estadual e presidente da CPI dos Maus-tratos
Apesar das cenas flagradas, a aposentada negou o crime e disse que estava tratando o animal, que teria sido resgatado envenenado na rua, conforme explicação dada aos agentes nesta terça-feira (20). A fim de esclarecer o fato, a Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente.
Segundo a CPI dos Maus-tratos, o vídeo foi gravado pela neta da idosa, no dia 17 de maio deste ano. No momento da abordagem, não havia sinais de maus-tratos a animais e, por isso, a aposentada não chegou a ser autuada em flagrante e segue solta. Também por este motivo, ela não teve o nome divulgado.
Nas imagens feitas nesta manhã, é possível ver que há vários animais no terreno da residência, entre eles diversas aves, incluindo galinhas. Todos esses bichos – que estavam aparentemente bem, assim como os gatos – permaneceram no local, mas algumas gaiolas foram apreendidas pelos agentes.
Em relação à segunda mulher que aparece no vídeo, a CPI dos Maus-tratos explicou que a participação dela será determinada pelo delegado da Polícia Civil ou pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), mas que ela não foi qualificada como a aposentada, que efetivamente praticou as ações.

Caso de maus-tratos no bairro São Gonçalo, em Cariacica

MAUS-TRATOS É CRIME: DENUNCIE

Em caso de crime em flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar (190). No entanto, a CPI dos Maus-tratos também pode ser acionada pelo e-mail [email protected], inclusive para casos passados. O crime de maus-tratos prevê pena que varia de dois a cinco anos de prisão.

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