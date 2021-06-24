Mulher é presa suspeita de maus-tratos contra cadela em Cachoeiro

Cadela é resgatada após denuncia de maus tratos Crédito: Divulgação/ PC

Segundo a Polícia Civil, a equipe da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim recebeu uma denúncia e realizou diligências para confirmá-la.

“Chegamos ao local e visualizamos o cão em situação de maus-tratos. Dessa forma, chamamos a dona do animal e demos voz de prisão a ela, que não assumiu a autoria do crime, dizendo que não o estava maltratando. De acordo com vizinhos, o cão está há um mês nesta situação”, contou o titular da DIPO de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Antun.

Após realizar a prisão, a equipe fez contato com o Centro de Zoonoses, que enviou ao local uma veterinária. A profissional constatou a situação em que o cão se encontrava e o encaminhou para exames e tratamento adequados.

“O cão foi entregue ao Centro de Zoonoses, onde está recebendo o tratamento adequado de profissionais capacitados e, somente após se recuperar, poderá ser adotado. No momento não tem condições de adoção pelo seu estado debilitado”, relatou o delegado Rafael Antun.

O delegado ainda ressaltou que a DIPO de Cachoeiro de Itapemirim repudia todo e qualquer crime de maus-tratos a animais e solicita à população que, tendo conhecimento de tais crimes, entre em contato com a DIPO do município ou que denuncie o caso via 181, sendo o anonimato garantido.