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Crime

Mulher é presa suspeita de maus-tratos contra cadela em Cachoeiro

Mulher de 29 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (24). Cadela foi encontrada amarrada e muito magra. Animal foi resgatado para centro de zoonozes do município

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2021 às 18:35
Cadela é resgatada após denuncia de maus tratos
Cadela é resgatada após denuncia de maus tratos Crédito: Divulgação/ PC
Uma mulher de 29 anos, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, foi presa em flagrante, na manhã desta quinta-feira (24), suspeita de ser a autora do crime de maus-tratos contra uma cadela. O animal foi encontrado amarrado e desnutrido, no bairro Elpídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, a equipe da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim recebeu uma denúncia e realizou diligências para confirmá-la.
“Chegamos ao local e visualizamos o cão em situação de maus-tratos. Dessa forma, chamamos a dona do animal e demos voz de prisão a ela, que não assumiu a autoria do crime, dizendo que não o estava maltratando. De acordo com vizinhos, o cão está há um mês nesta situação”, contou o titular da DIPO de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Antun.
Após realizar a prisão, a equipe fez contato com o Centro de Zoonoses, que enviou ao local uma veterinária. A profissional constatou a situação em que o cão se encontrava e o encaminhou para exames e tratamento adequados.
“O cão foi entregue ao Centro de Zoonoses, onde está recebendo o tratamento adequado de profissionais capacitados e, somente após se recuperar, poderá ser adotado. No momento não tem condições de adoção pelo seu estado debilitado”, relatou o delegado Rafael Antun.
O delegado ainda ressaltou que a DIPO de Cachoeiro de Itapemirim repudia todo e qualquer crime de maus-tratos a animais e solicita à população que, tendo conhecimento de tais crimes, entre em contato com a DIPO do município ou que denuncie o caso via 181, sendo o anonimato garantido.
A mulher foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a um cão. Ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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