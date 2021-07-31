Homem morre após ser baleado em praça movimentada de Aracruz

Um homem, que não teve nome e idade divulgados, foi assassinado na noite desta sexta-feira (30) na região de Novo Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Estado. O crime ocorreu em uma praça onde estavam diversas pessoas. A motivação do crime ainda é desconhecida, e ninguém foi preso até o momento.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública, onde foi a óbito. A pessoa nem chegou a ser socorrida. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido, e todas as informações fornecidas são investigadas.