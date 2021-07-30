Corpo de homem é encontrado em caixa debaixo de viaduto na Serra

O corpo de um homem foi encontrado por volta das 14h desta sexta-feira (30) debaixo de um viaduto no bairro São Geraldo, na Serra. Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, o corpo estava em avançado estado de decomposição dentro de uma caixa de manutenção.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros afirmou que os militares, com dificuldade, conseguiram acessar a região, remover o corpo do local e entregar a ocorrência para a Polícia Militar.
Segundo a Polícia Civil, acionada pelos Bombeiros, o caso foi registrado como encontro de cadáver e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML) para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.
"Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas", disse em nota.