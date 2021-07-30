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Em Novo Horizonte

Bandidos roubam carro, matam jovem e são perseguidos pela PM na Serra

Warley da Silva Turini estava na rua quando quatro suspeitos, em carro roubado, se aproximaram e atiraram contra ele. O veículo tinha GPS e o dono avisou a polícia, que perseguiu os criminosos, mas somente um foi detido

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2021 às 13:37
Bandidos mataram jovem de 18 anos na Serra e usaram carro roubado para fugir
Bandidos mataram jovem de 18 anos na Serra e usaram carro roubado para fugir Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (29) no bairro Novo Horizonte, na Serra. Segundo a Polícia Militar, os assassinos utilizaram um carro que havia sido roubado no mesmo dia, no bairro Rosário de Fátima, para cometer o crime.
Em seguida, eles foram perseguidos por policiais militares e um suspeito de 17 anos acabou sendo apreendido quando tentava se esconder dentro de um condomínio do bairro Chácara Parreiral, também na Serra.
Segundo relatos de testemunhas, a vítima do assassinato, identificada como Warley da Silva Turini, estava na rua quando quatro pessoas, que estavam no carro roubado, se aproximaram e atiraram contra ele, que morreu no local.
Os assassinos fugiram do bairro utilizando o veículo. No entanto, o carro possuía um aparelho GPS e estava sendo rastreado pelo dono.
Foi o proprietário do carro quem informou aos policiais a possível localização dos criminosos. Ao se depararem com os homens, os militares deram início a uma perseguição.
Na região de Chácara Parreiral, os criminosos abandonaram o veículo, fugindo a pé. Três deles, que fugiram para direções diferentes, não foram localizados. No entanto, um quarto suspeito foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e do G1 ES

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