Bandidos roubam carro, matam jovem e são perseguidos pela PM na Serra

Bandidos mataram jovem de 18 anos na Serra e usaram carro roubado para fugir Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (29) no bairro Novo Horizonte, na Serra . Segundo a Polícia Militar , os assassinos utilizaram um carro que havia sido roubado no mesmo dia, no bairro Rosário de Fátima, para cometer o crime.

Em seguida, eles foram perseguidos por policiais militares e um suspeito de 17 anos acabou sendo apreendido quando tentava se esconder dentro de um condomínio do bairro Chácara Parreiral, também na Serra.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima do assassinato, identificada como Warley da Silva Turini, estava na rua quando quatro pessoas, que estavam no carro roubado, se aproximaram e atiraram contra ele, que morreu no local.

Os assassinos fugiram do bairro utilizando o veículo. No entanto, o carro possuía um aparelho GPS e estava sendo rastreado pelo dono.

Foi o proprietário do carro quem informou aos policiais a possível localização dos criminosos. Ao se depararem com os homens, os militares deram início a uma perseguição.

Na região de Chácara Parreiral, os criminosos abandonaram o veículo, fugindo a pé. Três deles, que fugiram para direções diferentes, não foram localizados. No entanto, um quarto suspeito foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.