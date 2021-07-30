Homem é baleado com tiro no peito em bairro de Vila Velha

Do G1 ES

Região conhecida como Beco da Miséria onde homem foi baleado nesta quinta-feira (29) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi baleado com um tiro no peito na noite desta quinta-feira (29), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na Grande Vitória.

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem foi socorrido ainda consciente e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

O crime aconteceu na Rua Tupinambás também conhecida como Beco da Miséria, local de intenso tráfico de drogas.

Policiais civis também estiveram no local.

Moradores disseram que ouviram muitos disparos e que os atiradores estavam em um veículo de cor vermelha.

De acordo com eles, os tiroteios entre traficantes são frequentes na região e a vítima não seria o alvo, mas teria sido atingida pelos disparos feitos por vários indivíduos.