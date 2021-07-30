Homem é baleado com tiro no peito em bairro de Vila Velha

Um homem foi baleado com um tiro no peito na noite desta quinta-feira (29), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem foi socorrido ainda consciente e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
O crime aconteceu na Rua Tupinambás também conhecida como Beco da Miséria, local de intenso tráfico de drogas.
Policiais civis também estiveram no local.
Moradores disseram que ouviram muitos disparos e que os atiradores estavam em um veículo de cor vermelha.
De acordo com eles, os tiroteios entre traficantes são frequentes na região e a vítima não seria o alvo, mas teria sido atingida pelos disparos feitos por vários indivíduos.
De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e nenhum suspeito foi preso.