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Divino Espírito Santo

Homem é baleado com tiro no peito em bairro de Vila Velha

De acordo com moradores da região, a vítima não seria o alvo dos tiros. Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (29)

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:16

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:16

  • Do G1 ES

Região conhecida como Beco da Miséria onde homem foi baleado nesta quinta-feira (29)
Região conhecida como Beco da Miséria onde homem foi baleado nesta quinta-feira (29) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi baleado com um tiro no peito na noite desta quinta-feira (29), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória.
De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem foi socorrido ainda consciente e levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
O crime aconteceu na Rua Tupinambás também conhecida como Beco da Miséria, local de intenso tráfico de drogas.
Policiais civis também estiveram no local.
Moradores disseram que ouviram muitos disparos e que os atiradores estavam em um veículo de cor vermelha.
De acordo com eles, os tiroteios entre traficantes são frequentes na região e a vítima não seria o alvo, mas teria sido atingida pelos disparos feitos por vários indivíduos.
De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e nenhum suspeito foi preso.

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