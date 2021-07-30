Adolescente foi sequestrado por traficantes antes de ser morto em Vila Velha

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Trabalhos iniciais da polícia apontam que o adolescente pode ter sido assassinado no alto de um morro da região — a cerca de 300 metros do local onde o corpo foi encontrado — e arrastado até Cobi de Baixo. Na parte alta do bairro, a polícia encontrou marcas de sangue e cápsulas deflagradas de arma de fogo, indicando os disparos.

Sem querer gravar entrevista, a mãe do adolescente disse à reportagem que o filho não tinha envolvimento com o tráfico e nem usava drogas. Porém, na noite de quarta-feira (28), ele teria chegado alterado em casa e o mandou para o quarto, em forma de castigo. Segundo ela, na madrugada foi surpreendida com a informação de que o filho não estava na residência e teria esfaqueado a vizinha.