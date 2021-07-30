Adolescente foi sequestrado por traficantes antes de ser morto em Vila Velha

O adolescente de 13 anos encontrado morto em Vila Velha nesta quinta-feira (29) foi sequestrado por traficantes horas antes de ser morto, segundo informações obtidas pela TV Gazeta. Os criminosos gravaram um vídeo fazendo ameaças enquanto estavam com o garoto, que, questionado sobre o motivo de ter esfaqueado uma vizinha, chegou a dizer que fez a mando de outra mulher. Assista:
ENTENDA
Na madrugada desta quinta-feira (29), o menino pediu a uma vizinha para passar a noite na casa dela, pois teria brigado com a própria mãe. A mulher de 29 anos o acolheu, mas acordou sendo esfaqueada pelo adolescente. Ela levou oito facadas, sendo cinco no pescoço. Apesar dos ferimentos, conseguiu desarmar o garoto e passa bem.
Horas depois, por volta das 10h30, ele foi encontrado morto em uma rua do bairro Cobi de Baixo. O corpo apresentava hematomas e perfurações causadas por tiros. A área foi isolada pela Polícia Militar a fim de preservar o local para a perícia e o corpo foi levado ao Departamento Médico Legal de Vitória.
CORPO FOI ARRASTADO
Trabalhos iniciais da polícia apontam que o adolescente pode ter sido assassinado no alto de um morro da região — a cerca de 300 metros do local onde o corpo foi encontrado — e arrastado até Cobi de Baixo. Na parte alta do bairro, a polícia encontrou marcas de sangue e cápsulas deflagradas de arma de fogo, indicando os disparos.
MÃE SOBRE O FILHO
Sem querer gravar entrevista, a mãe do adolescente disse à reportagem que o filho não tinha envolvimento com o tráfico e nem usava drogas. Porém, na noite de quarta-feira (28), ele teria chegado alterado em casa e o mandou para o quarto, em forma de castigo. Segundo ela, na madrugada foi surpreendida com a informação de que o filho não estava na residência e teria esfaqueado a vizinha.
INVESTIGAÇÃO
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que nenhum suspeito foi detido até o momento. Outras informações não foram passadas para evitar atrapalhar o trabalho de apuração dos fatos.
"A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", garantiu.