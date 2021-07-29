Justiça mantém preso homem que esfaqueou namorada em Vila Velha

O suspeito de esfaquear a companheira dentro de um escritório comercial, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta terça-feira (27), teve a prisão mantida pela Justiça capixaba em audiência de custódia realizada nesta quarta (28). O homem responde por tentativa de feminicídio, ou seja, por ter cometido o crime em razão do gênero da vítima, e por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o empresário encontra-se no Centro de Triagem de Viana.
Na decisão do magistrado Eneas Miranda, foi considerado que, de acordo com relato policial, o suspeito surpreendeu a vítima com uma faca no pescoço dela dizendo “por essa você não esperava” e, ao sentir a faca cortando, a vítima tentou se desvencilhar utilizando as mãos, tendo cortado seu dedo. A mulher chegou a pedir judicialmente medidas protetivas de urgência. Confira trecho da decisão:
"Em análise dos autos é possível concluir que existem suspeitas razoáveis da existência de crimes a ensejar a materialidade dos delitos e sérios indícios de que o Autuado realmente tenha praticado as infrações penais que lhe foram atribuídas, eis que a narrativa da Vítima, que ganha especial relevo em delitos praticados na clandestinidade, encontra arrimo nos demais elementos indiciários, estando presentes razoáveis suspeitas de que o Flagrado teria praticado os delitos dos quais fora autuado".
O OUTRO LADO
A reportagem tenta contato com a defesa do suspeito. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.
RELEMBRE O CASO
Um homem agrediu a companheira e a feriu com uma faca dentro de um escritório comercial, no bairro Coqueiral de Itaparica. Posteriormente, de acordo com informações da Polícia Militar, o acusado se trancou, sozinho, no local, e ameaçou tentar contra a própria vida. A mulher foi socorrida pelo Samu.
Ocorrência policial interdita trânsito em Vila Velha
A ocorrência policial acabou interditando o trânsito na região. Ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram mobilizadas.
Por volta das 17h, agentes da Cimesp entraram no local em que houve o crime, de onde saíram às 17h20. Segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, o homem foi encaminhado ao atendimento médico e depois foi levado à delegacia.