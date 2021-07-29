AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coqueiral de Itaparica

Justiça mantém preso homem que esfaqueou namorada em Vila Velha

Homem se trancou em estabelecimento e só se rendeu à polícia após horas de negociação; o crime é tratado como tentativa de feminicídio

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 22:10

Publicado em 

28 jul 2021 às 22:10
Vila Velha
Homem esfaqueia companheira em Vila Velha e acaba conduzido por ambulância   Crédito: Carlos Alberto Silva
O suspeito de esfaquear a companheira dentro de um escritório comercial, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta terça-feira (27), teve a prisão mantida pela Justiça capixaba em audiência de custódia realizada nesta quarta (28). O homem responde por tentativa de feminicídio, ou seja, por ter cometido o crime em razão do gênero da vítima, e por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o empresário encontra-se no Centro de Triagem de Viana.
Vila Velha
Homens do Cimesp entram em prédio em Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva
Na decisão do magistrado Eneas Miranda, foi considerado que, de acordo com relato policial, o suspeito surpreendeu a vítima com uma faca no pescoço dela dizendo “por essa você não esperava” e, ao sentir a faca cortando, a vítima tentou se desvencilhar utilizando as mãos, tendo cortado seu dedo. A mulher chegou a pedir judicialmente medidas protetivas de urgência. Confira trecho da decisão:
"Em análise dos autos é possível concluir que existem suspeitas razoáveis da existência de crimes a ensejar a materialidade dos delitos e sérios indícios de que o Autuado realmente tenha praticado as infrações penais que lhe foram atribuídas, eis que a narrativa da Vítima, que ganha especial relevo em delitos praticados na clandestinidade, encontra arrimo nos demais elementos indiciários, estando presentes razoáveis suspeitas de que o Flagrado teria praticado os delitos dos quais fora autuado".

O OUTRO LADO

A reportagem tenta contato com a defesa do suspeito. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

RELEMBRE O CASO

Um homem agrediu a companheira e a feriu com uma faca dentro de um escritório comercial, no bairro Coqueiral de Itaparica. Posteriormente, de acordo com informações da Polícia Militar, o acusado se trancou, sozinho, no local, e ameaçou tentar contra a própria vida. A mulher foi socorrida pelo Samu.

Ocorrência policial interdita trânsito em Vila Velha

A ocorrência policial acabou interditando o trânsito na região. Ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram mobilizadas.
Por volta das 17h, agentes da Cimesp entraram no local em que houve o crime, de onde saíram às 17h20. Segundo a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, o homem foi encaminhado ao atendimento médico e depois foi levado à delegacia.

Veja Também

Motorista que atropelou motociclista em Cariacica e fugiu é identificado

Homem é esfaqueado por mulher perto da Delegacia de Homicídios em Vitória

Crime em Castelo: esposa e amante planejavam matar agricultor havia três meses

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Justiça TJES Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia dos Pais: conheça o significado espiritual da figura paterna em nossa vida
Alunos podem participar de competição nacional do Senac
Senac-ES prorroga inscrições para cursos profissionais com bolsa de até R$ 600
Democracia Cristã lançou nomes visando à disputa para deputado estadual, federal e senador
Democracia Cristã confirma Callegari para o Senado e lança candidatos a deputado federal e estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados