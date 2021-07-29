Justiça mantém preso homem que esfaqueou namorada em Vila Velha

Homem esfaqueia companheira em Vila Velha e acaba conduzido por ambulância Crédito: Carlos Alberto Silva

Homens do Cimesp entram em prédio em Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva

Na decisão do magistrado Eneas Miranda, foi considerado que, de acordo com relato policial, o suspeito surpreendeu a vítima com uma faca no pescoço dela dizendo “por essa você não esperava” e, ao sentir a faca cortando, a vítima tentou se desvencilhar utilizando as mãos, tendo cortado seu dedo. A mulher chegou a pedir judicialmente medidas protetivas de urgência. Confira trecho da decisão:

"Em análise dos autos é possível concluir que existem suspeitas razoáveis da existência de crimes a ensejar a materialidade dos delitos e sérios indícios de que o Autuado realmente tenha praticado as infrações penais que lhe foram atribuídas, eis que a narrativa da Vítima, que ganha especial relevo em delitos praticados na clandestinidade, encontra arrimo nos demais elementos indiciários, estando presentes razoáveis suspeitas de que o Flagrado teria praticado os delitos dos quais fora autuado".

O OUTRO LADO

A reportagem tenta contato com a defesa do suspeito. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

RELEMBRE O CASO

Ocorrência policial interdita trânsito em Vila Velha

A ocorrência policial acabou interditando o trânsito na região. Ao menos três viaturas da Polícia Militar e uma da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram mobilizadas.