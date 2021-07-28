Motorista que atropelou motociclista em Cariacica e fugiu é identificado

O suspeito de atropelar a motociclista Viviane da Silva Malosto, de 31 anos, na noite desta segunda-feira (26), em Cariacica, já foi identificado. De acordo com a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), o condutor da caminhonete será intimado para prestar esclarecimentos sobre o fato. O caso segue sob investigação e o nome do motorista até o momento não foi divulgado.
O condutor, apontado por testemunhas como sendo um sargento da Polícia Militar, teria fugido após o acidente, sem prestar socorro. Sobre a afirmação, a PM informou, por meio de nota, que aguarda o relatório final do processo investigatório por parte da Polícia Civil, "principalmente a identificação do real condutor que provocou o acidente, para que a Corregedoria possa tomar as providências cabíveis decorrentes dessa apuração".
Viviane, que trabalha no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), ficou gravemente ferida em virtude do acidente. Moradores do bairro Tabajara, onde ocorreu a colisão, por volta das 19h desta segunda (26), contaram aos policiais que a caminhonete, modelo Hilux, teria invadido a faixa onde estava a moto. O condutor fugiu e o veículo foi abandonado em uma rua próxima.
SAÚDE DA VÍTIMA
De acordo com o irmão da vítima, Max Paulo da Silva Malosto, de 35 anos, Viviane precisou passar por uma cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas passa bem. "Ela está bem, na medida do possível. Ainda hoje já iria para a enfermaria. Não estamos podendo vê-la ainda, mas nossa mãe já conseguiu. Ela teve que colocar um fixador externo na perna esquerda, que foi fraturada. Correu tudo bem na cirurgia e ela está mexendo os dedos do pé esquerdo", contou.