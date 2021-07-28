Motorista que atropelou motociclista em Cariacica e fugiu é identificado

Motorista da Hilux invadiu a faixa onde estava a moto Crédito: Foto leitor

Viviane da Silva Malosto estava de moto quando foi atingida por caminhonete Crédito: Arquivo da Família

O condutor, apontado por testemunhas como sendo um sargento da Polícia Militar, teria fugido após o acidente, sem prestar socorro. Sobre a afirmação, a PM informou, por meio de nota, que aguarda o relatório final do processo investigatório por parte da Polícia Civil, "principalmente a identificação do real condutor que provocou o acidente, para que a Corregedoria possa tomar as providências cabíveis decorrentes dessa apuração".

Viviane, que trabalha no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), ficou gravemente ferida em virtude do acidente. Moradores do bairro Tabajara, onde ocorreu a colisão, por volta das 19h desta segunda (26), contaram aos policiais que a caminhonete, modelo Hilux, teria invadido a faixa onde estava a moto. O condutor fugiu e o veículo foi abandonado em uma rua próxima.

Motociclista ficou gravemente ferida após ser atingida por caminhonete em Cariacica Crédito: Foto leitor

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