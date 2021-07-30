  • Ciclistas batem, um cai na pista e é atropelado por carreta no acesso para Cinco Pontes
Em Vila Velha

Ciclistas batem, um cai na pista e é atropelado por carreta no acesso para Cinco Pontes

Ao perceber o ciclista caído, o motorista ainda freou, mas a manobra não impediu o atropelamento e o veículo acabou atingindo a vítima

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 08:47

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 jul 2021 às 08:47
Ciclistas ficam feridos após acidente na Cinco Pontes
Ciclistas ficam feridos após acidente na Cinco Pontes Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
Um ciclista foi atropelado por uma carreta após se envolver em um acidente com outro ciclista por volta das 6h40 desta sexta-feira (30). O acidente aconteceu quando eles passavam pela ponte Florentino Avidos, mais conhecida como Cinco Pontes.
De acordo com informações da TV Gazeta, um ciclista bateu no outro quando um seguia sentido Vitória e o outro sentido São Torquato. Ambos estavam na ciclovia compartilhada com a calçada. 
"Eu ia no sentido Vila Velha a Vitória, no ponto cego da entrada da ponte. Quando eu estava chegando no início da ponte, o outro ciclista colidiu na lateral da minha bicicleta e caiu na pista de rolamento. O problema foi o parapeito, porque a gente realmente não viu um ao outro. Quando foi possível nos ver, já tínhamos nos colidido", explicou o ciclista e professor Evandro Dantas.
Com o impacto, o motociclista que se envolveu no acidente com Evandro foi atropelado por uma carreta.
Ao perceber o ciclista caído, o motorista Cleber Martins de Oliveira ainda freou, mas a manobra não impediu o atropelamento e o veículo acabou atingindo a vítima. O ciclista foi socorrido para um hospital da região. A Polícia Militar registrou a ocorrência.
"Estava saindo com minha carreta carregada e os dois ciclistas se chocaram. Um deles caiu da calçada, debaixo da roda dianteira da minha carreta. Como eu estava em baixíssima velocidade, eu freei, e ele freou um pouco. Ele teve fratura exposta no braço", conta.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta
Ciclistas ficam feridos após acidente na Cinco Pontes
Ciclistas ficam feridos após acidente na Cinco Pontes Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

