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Avanço na investigação

Mulher é presa por envolvimento na morte de adolescente em Vila Velha

Ela admitiu fazer parte do vídeo no qual o garoto de 13 anos aparece; vizinha que ele esfaqueou seria mulher de um dos traficantes da região, segundo ela

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:45

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 jul 2021 às 20:45
Adolescente foi assassinado a tiros em Vila Velha
Adolescente foi assassinado a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 27 anos — suspeita de envolvimento no assassinato do adolescente encontrado morto em Vila Velha — foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (30), no bairro Jardim América, em Cariacica. Segundo ela, o garoto foi executado porque esfaqueou a mulher de um traficante na madrugada anterior. O nome dela não foi divulgado pela polícia.
Em depoimento ao delegado Alan Moreno, ela negou participação no homicídio, mas admitiu que estava presente no momento em que um vídeo foi gravado, pouco antes do crime. Nas imagens que circularam na internet, o menino aparece sentado no chão, explicando que desferiu as facadas a mando de outra mulher.
Segundo informações da Polícia Civil, a detida é conhecida por integrar o tráfico de drogas dos bairros Cobi de Cima e Cobi de Baixo — onde o corpo do adolescente foi encontrado. Ela foi atuada por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, tortura e impossibilidade de defesa da vítima.
Após os trâmites necessários, a mulher de 27 anos será encaminhada ao Centro de Triagem de Viana. O caso vai continuar sendo investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Por enquanto, outras informações sobre demais suspeitos não foram divulgadas.

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SEQUESTRADO PELO TRÁFICO APÓS ESFAQUEAR A VIZINHA: ENTENDA

O adolescente de 13 anos de idade foi encontrado morto em uma rua do bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, por volta das 10h30 da última quinta-feira (29). O corpo dele apresentava hematomas e perfurações por tiros. Pouco antes, ainda durante a madrugada, ele tinha esfaqueado uma vizinha.
Alegando ter brigado com a mãe, o garoto pediu para passar a noite na casa dessa mulher de 29 anos. Ela colocou um colchão no quarto do filho de quatro anos e foi dormir. Depois, acordou sendo esfaqueada pelo menino. Foram oito facadas, sendo cinco no pescoço. Apesar do ataque, ela passa bem.
A mulher sofreu ferimentos nas mãos e também no pescoço com as facadas dadas por adolescente em Vila Velha
Mulher esfaqueada por adolescente em Vila Velha também ficou ferida no braço e na mão Crédito: Kaique Dias
Entre este episódio e o corpo ser encontrado, o jovem foi sequestrado por traficantes da região, segundo informações obtidas pela TV Gazeta. Justamente nesse período é que o vídeo, no qual a suspeita admitiu ter participado, foi gravado. A PC trata o momento da gravação como uma espécie de "julgamento".
Embora tenha sido achado no bairro Cobi de Baixo, investigações iniciais apontaram que o adolescente teria sido morto em um morro da região. Neste local, que fica a cerca de 300 metros, os policiais encontraram marcas de sangue e cápsulas de balas de arma de fogo deflagradas, indicando disparos efetuados.

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