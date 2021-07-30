Mulher é presa por envolvimento na morte de adolescente em Vila Velha

Adolescente foi assassinado a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher de 27 anos — suspeita de envolvimento no assassinato do adolescente encontrado morto em Vila Velha — foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira (30), no bairro Jardim América, em Cariacica . Segundo ela, o garoto foi executado porque esfaqueou a mulher de um traficante na madrugada anterior. O nome dela não foi divulgado pela polícia.

Em depoimento ao delegado Alan Moreno, ela negou participação no homicídio, mas admitiu que estava presente no momento em que um vídeo foi gravado, pouco antes do crime. Nas imagens que circularam na internet, o menino aparece sentado no chão, explicando que desferiu as facadas a mando de outra mulher.

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Segundo informações da Polícia Civil , a detida é conhecida por integrar o tráfico de drogas dos bairros Cobi de Cima e Cobi de Baixo — onde o corpo do adolescente foi encontrado. Ela foi atuada por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, tortura e impossibilidade de defesa da vítima.

Após os trâmites necessários, a mulher de 27 anos será encaminhada ao Centro de Triagem de Viana. O caso vai continuar sendo investigado pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vila Velha. Por enquanto, outras informações sobre demais suspeitos não foram divulgadas.

SEQUESTRADO PELO TRÁFICO APÓS ESFAQUEAR A VIZINHA: ENTENDA

O adolescente de 13 anos de idade foi encontrado morto em uma rua do bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha , por volta das 10h30 da última quinta-feira (29). O corpo dele apresentava hematomas e perfurações por tiros. Pouco antes, ainda durante a madrugada, ele tinha esfaqueado uma vizinha.

Alegando ter brigado com a mãe, o garoto pediu para passar a noite na casa dessa mulher de 29 anos. Ela colocou um colchão no quarto do filho de quatro anos e foi dormir. Depois, acordou sendo esfaqueada pelo menino . Foram oito facadas, sendo cinco no pescoço. Apesar do ataque, ela passa bem.

Mulher esfaqueada por adolescente em Vila Velha também ficou ferida no braço e na mão Crédito: Kaique Dias

Entre este episódio e o corpo ser encontrado, o jovem foi sequestrado por traficantes da região, segundo informações obtidas pela TV Gazeta. Justamente nesse período é que o vídeo, no qual a suspeita admitiu ter participado, foi gravado. A PC trata o momento da gravação como uma espécie de "julgamento".