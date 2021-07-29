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Ciúmes

Homem é preso após matar ex-namorada a facadas em Afonso Cláudio

Ozilene Soares Dutra, de 42 anos, foi ferida no meio da rua depois que o ex a viu com outro rapaz. "Seguiu a vítima, a agarrou pelos cabelos e a esfaqueou”, contou o delegado Luciano Carlos

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 20:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jul 2021 às 20:17
Carro da Polícia Militar
Carro da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi morta a golpes de faca, na noite dessa quarta-feira (28), no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo. Ozilene Soares Dutra, de 42 anos, foi morta no meio da rua após o ex-namorado a agarrar pelos cabelos. Depois de ferir a vítima, ele fugiu. O suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso nesta quinta-feira (29), no interior do município.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu próximo a um campo de futebol. Populares contaram aos militares que o homem chegou ao local dizendo que a mulher nunca mais o trairia e desferiu diversas facadas contra a vítima. O agressor fugiu a pé em seguida.
A mulher foi socorrida ainda com vida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Vicente, mas após dar entrada na unidade acabou não resistindo aos ferimentos.

MOTIVAÇÃO PASSIONAL

Segundo o delegado de Afonso Cláudio, Luciano Carlos, o suspeito, de 51 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso em flagrante pelo crime de feminícidio. Em depoimento, ele revelou que viu a ex-namorada beijando um rapaz, ficou nervoso e cometeu o crime. O casal teve um relacionamento por pouco mais de um ano e, no último sábado (24), tinham terminado, de acordo com a polícia.
“Segundo confissão, disse que saiu para ir à casa da vítima para conversar e se reconciliar, mas próximo ao local, se deparou com a vítima dando um beijo em outro rapaz e ficou nervoso. Seguiu a vítima, a agarrou pelos cabelos e a esfaqueou”, contou o delegado.
Ainda de acordo com o delegado Luciano Carlos, apesar de Ozilene Soares Dutra nunca ter denunciado agressões do ex-namorado, as investigações apontaram que o casal tinha um histórico de violência doméstica. “A vítima pediu à filha para que não falasse nada à polícia. A filha já havia presenciado algumas agressões”, contou.
O homem foi preso na localidade de Piracema. A polícia fazia buscas pelo suspeito quando se depararam com o homem em uma motocicleta. Ele foi abordado e confessou o crime. Após autuado em flagrante pelo crime de feminicídio, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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