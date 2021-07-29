Homem é preso após matar ex-namorada a facadas em Afonso Cláudio

Carro da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher foi morta a golpes de faca, na noite dessa quarta-feira (28), no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo. Ozilene Soares Dutra, de 42 anos, foi morta no meio da rua após o ex-namorado a agarrar pelos cabelos. Depois de ferir a vítima, ele fugiu. O suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso nesta quinta-feira (29), no interior do município.

Segundo a Polícia Militar , o crime aconteceu próximo a um campo de futebol. Populares contaram aos militares que o homem chegou ao local dizendo que a mulher nunca mais o trairia e desferiu diversas facadas contra a vítima. O agressor fugiu a pé em seguida.

A mulher foi socorrida ainda com vida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Vicente, mas após dar entrada na unidade acabou não resistindo aos ferimentos.

MOTIVAÇÃO PASSIONAL

Segundo o delegado de Afonso Cláudio, Luciano Carlos, o suspeito, de 51 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso em flagrante pelo crime de feminícidio. Em depoimento, ele revelou que viu a ex-namorada beijando um rapaz, ficou nervoso e cometeu o crime. O casal teve um relacionamento por pouco mais de um ano e, no último sábado (24), tinham terminado, de acordo com a polícia.

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“Segundo confissão, disse que saiu para ir à casa da vítima para conversar e se reconciliar, mas próximo ao local, se deparou com a vítima dando um beijo em outro rapaz e ficou nervoso. Seguiu a vítima, a agarrou pelos cabelos e a esfaqueou”, contou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado Luciano Carlos, apesar de Ozilene Soares Dutra nunca ter denunciado agressões do ex-namorado, as investigações apontaram que o casal tinha um histórico de violência doméstica. “A vítima pediu à filha para que não falasse nada à polícia. A filha já havia presenciado algumas agressões”, contou.