Patrão confessa à polícia que matou funcionário em legítima defesa no ES

18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

O patrão suspeito de matar um funcionário com uma paulada na cabeça em São Mateus Norte do Espírito Santo , se apresentou à polícia com seu advogado, confessou o crime, alegando legítima defesa, e foi liberado. Segundo informações da Polícia Civil, o não encarceramento ocorreu porque o suspeito não estava em situação flagrancial e por estar contribuindo com as investigações.

Segundo informações da Polícia Militar, houve um desentendimento entre o patrão e o funcionário em uma fábrica de blocos. Testemunhas contaram que o trabalhador tentou golpear o empresário com uma faca e acabou atingido com uma paulada na cabeça.

De acordo com os relatos, o empresário chegou pela manhã à fábrica e foi acordar o funcionário, que morava no local de trabalho, pois estava em situação de rua e não tinha onde viver. Neste momento, a vítima teria começado a ofender o patrão, que teria pedido para que o homem deixasse o local, pois não aceitava esse tipo de tratamento.

Testemunhas contaram ainda que o funcionário pegou uma bicicleta e saiu da fábrica, mas retornou em seguida, pegou uma faca e partiu para cima do patrão, que tentou fugir, mas foi perseguido. O empresário conseguiu pegar um pedaço de madeira para se defender e deu um golpe na cabeça do funcionário quando ele tentou lhe dar uma facada.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada na manhã desta quinta-feira pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil enviou nota sobre o caso. Confira na íntegra.