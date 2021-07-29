Justiça condena homem a pagar R$ 5 mil a médico por ofensa em rede social no ES

Médico ofendido em rede social deve receber indenização de R$ 5 mil no ES Crédito: Pexels

Um médico ofendido em uma rede social deve receber uma indenização de R$ 5 mil em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Ele havia ingressado com uma ação com o objetivo de exclusão de postagens que afirmavam que os testes para detecção de Covid-19 realizados em uma campanha, que contou com a participação do profissional, eram fraudulentos.

Segundo a sentença, o médico foi contratado pelo município para atuar em um programa que tem, por princípio, o atendimento da população local, fazendo testagens e encaminhamentos dos pacientes, conforme o resultado dos exames.

Atuando no projeto, o médico participou de um evento organizado pelo município para testagem de comerciantes. Dias depois, um homem utilizou o nome e o registro profissional do requerente em uma rede social, para dizer que os exames médicos realizados possuem 99% de resultados falsos e são fraudulentos.

O autor do conteúdo ainda incentivou todos aqueles que tiveram o resultado negativo dos testes rápidos a ajuizarem ação contra os médicos envolvidos e a fazerem denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

O QUE DIZ O AUTOR DA POSTAGEM

O autor da postagem afirma que utilizou as redes sociais para ressaltar a sua insatisfação quanto aos resultados dos testes que foram realizados e que os que foram feitos em seus funcionários deram negativo, ao contrário dos testes rápidos efetuados pela prefeitura.

DECISÃO DA JUSTIÇA

Ao analisar o caso homologado pelo juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública, a juíza leiga verificou, citando o art. 5º, X, da Constituição Federal de 1998, a responsabilidade do requerido nesta demanda, posto que, embora tenha demonstrado o seu descontentamento com a prefeitura, atingiu a honra do autor:

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.