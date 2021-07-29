Mãe e filho são presos após PM encontrar drogas dentro de boneca em Colatina

“O indivíduo é ativo no tráfico de drogas. Viemos fazer a busca na casa dele. Aparentemente é uma boneca normal, quando tiramos a cabeça, já começamos a achar dinheiro e mais de 100 pedras de crack", afirmou o soldado da Polícia Militar Eduardo Ribeiro.

A Polícia Civil informa que um homem e uma mulher foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao CDP de Colatina.