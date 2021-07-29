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Pedras de crack

Mãe e filho são presos após PM encontrar drogas dentro de boneca em Colatina

Além das drogas, havia dinheiro na boneca. Os dois foram autuados em flagrante e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:04
Mãe e filho são presos após PM encontrar drogas dentro de boneca
Mãe e filho são presos após PM encontrar drogas dentro de boneca Crédito: Divulgação / Montagem A Gazeta
Uma mulher e o filho dela foram detidos nesta quarta-feira (28), no bairro Ayrton Senna, Colatina, Noroeste do Espírito Santo, após a Polícia Militar encontrar drogas e dinheiro em espécie dentro de uma boneca na residência deles. Mãe e filho foram autuados em flagrante  e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. 
“O indivíduo é ativo no tráfico de drogas. Viemos fazer a busca na casa dele. Aparentemente é uma boneca normal, quando tiramos a cabeça, já começamos a achar dinheiro e mais de 100 pedras de crack", afirmou o soldado da Polícia Militar Eduardo Ribeiro. 
Mãe e filho são presos após PM encontrar drogas dentro de boneca
Mãe e filho são presos após PM encontrar drogas dentro de boneca Crédito: Divulgação / Montagem
A Polícia Civil informa que um homem e uma mulher foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao CDP de Colatina.

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