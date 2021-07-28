Colatina abre 1.600 vagas para vacinar pessoas com 24 anos ou mais

Para a vacinação, os interessados têm de levar a carteira de identidade e o CPF. O município alerta que, caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe há menos de 14 dias, deve aguardar nova data para receber o imunobiológico contra o novo coronavírus.

Segundo dados da prefeitura, Colatina já vacinou 51,03% da população adulta com a primeira dose na campanha de vacinação contra a Covid-19. O balanço aponta 62.968 mil aplicações de primeira dose, 22.470 mil da segunda e mais 4.032 mil com dose única. Ao todo, 21,48% da população também já está com o esquema completo de imunização na cidade.