Colatina abre 1.600 vagas para vacinar pessoas com 24 anos ou mais

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (29), entre 8h e 12h, pessoas com 24 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 1.600 doses do imunizante serão aplicadas em cinco pontos da cidade. Não haverá necessidade de agendamento do serviço.
PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS
- Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 320 senhas)
- Clube ACD (bairro São Silvano, 320 senhas)
- Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 320 senhas)
- Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 320 senhas)
- Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 320 senhas)
Para a vacinação, os interessados têm de levar a carteira de identidade e o CPF. O município alerta que, caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe há menos de 14 dias, deve aguardar nova data para receber o imunobiológico contra o novo coronavírus.
VACINAÇÃO EM COLATINA
Segundo dados da prefeitura, Colatina já vacinou 51,03% da população adulta com a primeira dose na campanha de vacinação contra a Covid-19. O balanço aponta 62.968 mil aplicações de primeira dose, 22.470 mil da segunda e mais 4.032 mil com dose única. Ao todo, 21,48% da população também já está com o esquema completo de imunização na cidade.