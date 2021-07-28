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Imunização contra Covid

Colatina abre 1.600 vagas para vacinar pessoas com 24 anos ou mais

Para ser imunizado, é preciso comparecer a um dos cinco pontos de vacinação disponíveis para atender a população na manhã desta quinta-feira (29), entre 8h e 12h

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 14:48

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 jul 2021 às 14:48
Vacinação
Colatina abre 1.600 vagas para vacinar pessoas acima dos 24 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (29), entre 8h e 12h, pessoas com 24 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 1.600 doses do imunizante serão aplicadas em cinco pontos da cidade. Não haverá necessidade de agendamento do serviço.
PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS
  • Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 320 senhas)
  • Clube ACD (bairro São Silvano, 320 senhas)
  • Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 320 senhas)
  • Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 320 senhas)
  • Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 320 senhas)
Para a vacinação, os interessados têm de levar a carteira de identidade e o CPF. O município alerta que, caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe há menos de 14 dias, deve aguardar nova data para receber o imunobiológico contra o novo coronavírus.

VACINAÇÃO EM COLATINA

Segundo dados da prefeitura, Colatina já vacinou 51,03% da população adulta com a primeira dose na campanha de vacinação contra a Covid-19. O balanço aponta 62.968 mil aplicações de primeira dose, 22.470 mil da segunda e mais 4.032 mil com dose única. Ao todo, 21,48% da população também já está com o esquema completo de imunização na cidade.

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