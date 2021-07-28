ES recebe 70.750 doses da AstraZeneca para vacinação contra a Covid-19

Na manhã desta terça-feira, foram entregues 60.100 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan). Para esta remessa, o Ministério encaminhou vacinas multidoses (com dez doses cada) e monodoses (uma dose) deste fabricante. O Estado recebeu ainda 21.800 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford), referentes ao consórcio Covax.

As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição da Coronavac aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul será nesta terça-feira (27). A AstraZeneca será entregue às regiões, na quarta-feira (28), e a Pfizer na quinta-feira (29).