ES recebe 70.750 doses da AstraZeneca para vacinação contra a Covid-19

O Espírito Santo recebeu, na noite desta terça-feira (27), 70.750 doses da AstraZeneca (Fiocruz), vacina contra a Covid-19. Para esta quarta-feira (28), a previsão é a chegada de 40.950 imunizantes da Pfizer/BioNTech.
O governo do Espírito Santo recebe, ao longo desta semana, de 193.600 doses de vacinas contra o novo coronavírus segundo informações do Ministério da Saúde.
Na manhã desta terça-feira, foram entregues 60.100 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan). Para esta remessa, o Ministério encaminhou vacinas multidoses (com dez doses cada) e monodoses (uma dose) deste fabricante. O Estado recebeu ainda 21.800 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford), referentes ao consórcio Covax.
As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio. A distribuição da Coronavac aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul será nesta terça-feira (27). A AstraZeneca será entregue às regiões, na quarta-feira (28), e a Pfizer na quinta-feira (29).
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses da Coronavac serão destinadas aos grupos por faixa etária. As da Pfizer serão para segunda dose de gestantes, puérperas, trabalhadores da educação. Já as da AstraZeneca, para segunda dose de pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação e funcionários do sistema prisional.