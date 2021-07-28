Vitória abre 6,2 mil vagas para 2ª dose da Pfizer nesta quarta

O município de Vitória abre, às 12 horas desta quarta-feira (28), novo agendamento para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer. Serão disponibilizadas 6,2 mil vagas para quem recebeu a primeira dose até 12 de maio. A vacinação será realizada na sexta (30) e na segunda-feira (2), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
O agendamento pode ser feito no site da PMV, por meio do site https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
No momento da vacinação, devem ser apresentados documento com foto e comprovante da primeira dose.