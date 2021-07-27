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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.847 mortes e tem mais de 540 mil casos

Estado registrou 19 óbitos e 689 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19 desta segunda-feira (26)

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:14

Publicado em 

27 jul 2021 às 18:14
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Imagem simulada do coronavírus analisado em laboratório Crédito: Freepik
Espírito Santo alcançou a marca de 11.847 óbitos e 540.720 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 19 óbitos e 689 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (27).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.432. Na sequência aparece Vila Velha (67.100), seguida por Vitória (57.206) e Cariacica (41.546). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.209), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.952 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.291 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.006 infectados pela doença.
Até esta terça, mais de 1,79 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 517.950, com um acréscimo de 787 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.933.709 no Espírito Santo. Desses, 801.164 também já receberam a segunda dose.

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