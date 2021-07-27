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Cariacica

Terminal de Campo Grande tem ponto de vacinação contra a gripe

Todos os passageiros com mais de 12 anos poderão ser imunizados dentro do terminal a partir desta terça-feira (27)

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 11:57
Greve dos rodoviários
Data: 04/01/2021 - ES - Cariacica - Terminal de Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
A vacinação contra o vírus da gripe (Influenza) vai chegar mais perto de quem anda de ônibus. A partir desta terça-feira (27), todos os passageiros que utilizam o Terminal de Campo Grande, em Cariacica, poderão receber sua dose da vacina. Não é preciso fazer agendamento.
Todos os passageiros com mais de 12 anos poderão ser imunizados. Basta ir até o ponto de vacinação com o documento de identidade e com o cartão de vacinação para conseguir a vacina. Vale lembrar que quem não tiver o cartão de vacinação também pode receber o imunizante.
O ponto ficará disponível perto da biblioteca do Transcol, dentro do terminal, das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira. A ação segue até o dia 6 de agosto.
“O objetivo é imunizar o maior número possível de pessoas. Vamos facilitar o acesso de quem muitas vezes não pode ir a uma unidade de saúde”, destacou a secretária municipal de Saúde, Roberta Goltara.

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