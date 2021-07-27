Terminal de Campo Grande tem ponto de vacinação contra a gripe

Data: 04/01/2021 - ES - Cariacica - Terminal de Campo Grande Crédito: Fernando Madeira



A vacinação contra o vírus da gripe (Influenza) vai chegar mais perto de quem anda de ônibus. A partir desta terça-feira (27), todos os passageiros que utilizam o Terminal de Campo Grande, em Cariacica, poderão receber sua dose da vacina. Não é preciso fazer agendamento.

Todos os passageiros com mais de 12 anos poderão ser imunizados. Basta ir até o ponto de vacinação com o documento de identidade e com o cartão de vacinação para conseguir a vacina. Vale lembrar que quem não tiver o cartão de vacinação também pode receber o imunizante.

O ponto ficará disponível perto da biblioteca do Transcol, dentro do terminal, das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira. A ação segue até o dia 6 de agosto.