Vacina contra a gripe pode reduzir risco de complicações da Covid-19

Vacinação contra a Influenza é importante para evitar casos suspeitos de Covid-19 e diminuir pressão no Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Divulgação | Sesa

Um estudo conduzido por pesquisadores dos Estados Unidos divulgado nesta segunda-feira (12) sugere que a vacina contra o vírus Influenza, causador da gripe, pode diminuir os efeitos graves provocados por uma infecção pelo novo coronavírus e minimizar o risco de internação dos pacientes.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, considera que a chegada das doses poderá reforçar o grau de proteção das crianças e adolescentes da população capixaba no que diz respeito à suscetibilidade às doenças respiratórias.

"Temos a expectativa de, em três meses, vencermos a maior parte de aplicação dessas doses. Principalmente, a expectativa de antecipar [a aplicação] na população infantil e adolescente e em quem já foi alcançado com uma das doses contra o novo coronavírus", explicou Nésio.

Luiz Carlos Reblin destacou que quando as pessoas estão vacinadas contra a Influenza, no caso do aparecimento dos sintomas respiratórios após a injeção, o diagnóstico para identificar infecção pelo vírus Sars-CoV-2 pode ficar mais fácil.

"Saiu hoje um estudo demonstrando que a vacina da gripe tem uma ação protetora importante contra sequelas que poderiam ser causadas pela Covid-19. Não estamos dizendo que a vacina da gripe protege contra a Covid, mas diminui o risco de sequelas para a Covid" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde

Luiz Carlos Reblin, subsecretário em Vigilância em Saúde Crédito: Fernando Madeira

O médico infectologista e professor universitário Crispim Cerutti Júnior explicou que a dose contra a Influenza evita que o organismo receba uma carga de morbidade sobre o sistema respiratório.

"É uma resposta geral contra os vírus, que é estimulada sem muitas especificidades, mas tem uma resposta imune específica que só é desencadeada pelo próprio agente infeccioso. De qualquer maneira, é algo que ajuda no processo de defesa" Crispim Cerutti Júnior - Médico infectologista

Na opinião do médico infectologista e doutor em Doenças Infecciosas, Lauro Ferreira Pinto, apesar do estudo apresentar vantagens da vacina da gripe na prevenção das complicações causadas pelo novo coronavírus, ainda é preciso cautela. Para ele, são necessários novos estudos para atestar o impacto da vacina contra a gripe em relação aos sintomas da Covid-19.

"Eles observaram que as pessoas vacinadas contra a gripe têm menos complicações por Covid, mas não têm menor mortalidade. A vacina de gripe, por si só, é muito importante porque reduz os riscos da própria gripe, que não são pequenos. O vírus H1N1 pode ser mortal, pode piorar várias comorbidades, pode piorar risco de infarto em quem é coronariano, por exemplo", detalhou Lauro.

O QUE O ESTUDO APONTOU