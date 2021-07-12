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Imunização

Vacina contra Covid-19: Guarapari abre vagas para pessoas acima de 28 anos

Prefeitura informou que serão disponibilizadas 2 mil doses de vacinas contra Covid-19 para a nova faixa etária a ser imunizada no município

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:27

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

12 jul 2021 às 18:27
Vacina Covid-19
Vacinação contra a Covid-19: Guarapari abre novo agendamento Crédito: Carlos Alberto Silva
A campanha de vacinação contra Covid-19 em Guarapari avança mais uma faixa etária, nesta terça-feira (13), quando será aberto agendamento para pessoas acima de 28 anos. A marcação será pelo site da prefeitura, às 16h30.
A cidade é a primeira da região da Grande Vitória a sair da casa dos 30 anos. A prefeitura informou que serão disponibilizadas 2 mil doses de imunizantes contra Covid-19. 
A vacinação será na quinta-feira (15), no Complexo Esportivo de Muquiçaba. Não haverá vacinação drive-thru.
Para receber a dose, a pessoa agendada precisa levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado.

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