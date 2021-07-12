Vacina contra Covid-19: Guarapari abre vagas para pessoas acima de 28 anos

Vacinação contra a Covid-19: Guarapari abre novo agendamento Crédito: Carlos Alberto Silva

A campanha de vacinação contra Covid-19 em Guarapari avança mais uma faixa etária, nesta terça-feira (13), quando será aberto agendamento para pessoas acima de 28 anos. A marcação será pelo site da prefeitura , às 16h30.

A cidade é a primeira da região da Grande Vitória a sair da casa dos 30 anos. A prefeitura informou que serão disponibilizadas 2 mil doses de imunizantes contra Covid-19.

A vacinação será na quinta-feira (15), no Complexo Esportivo de Muquiçaba. Não haverá vacinação drive-thru.