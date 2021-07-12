ES vai iniciar vacinação de lactantes e adolescentes em agosto

Estado vai usar doses da Pfizer para vacinar lactantes e adolescentes Crédito: Walterson Rosa/MS

Correção A primeira versão da matéria trazia a informação de que lactantes e adolescentes seriam vacinados com as doses da Pfizer. No entanto, as lactantes somente serão imunizadas com a Coronavac, conforme retificou a Secretaria de Saúde. O texto e o título foram corrigidos.

Lactantes e adolescentes do Espírito Santo devem começar a receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus até o mês de agosto. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (12) durante um evento em Vila Velha que deu início, de forma simbólica, à vacinação dos profissionais de limpeza.

Os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, grávidas ou puérperas serão vacinados com a vacina Comirnaty, do laboratório Pfizer/BioNtech, e as lactantes serão vacinadas com a vacina Coronavac, do laboratório Sinovac/Butantan.

"Até o final deste mês, início do mês que vem, nós vamos dar início a vacinação desse próximo grupo, formado por lactantes e adolescente entre 12 e 17 anos de idade que tenham alguma comorbidade", afirmou Casagrande.

60% JÁ RECEBERAM PELO MENOS A PRIMEIRA DOSE

Na semana passada, o Espírito Santo já havia ultrapassado a marca dos 50% da população adulta vacinada com a primeira dose. Bastou uma semana para o Estado ir de 54% a 60% da população imunizada.