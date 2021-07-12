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Em agosto

ES vai iniciar vacinação de lactantes e adolescentes em agosto

A ideia é que o grupo formado por lactantes - mães em fase de amamentação - receba a vacina Coronavac, do laboratório Sinovac/Butantan e  e adolescentes entre 12 e 17 anos sejam vacinados com o imunizante da Pfizer

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 11:38

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

12 jul 2021 às 11:38
Primeiras vacinas da Pfizer chegam ao Brasil pelo consórcio Covax Facility
Estado vai usar doses da Pfizer para vacinar lactantes e adolescentes Crédito: Walterson Rosa/MS

Correção

12/07/2021 - 12:40
A primeira versão da matéria trazia a informação de que lactantes e adolescentes seriam vacinados com as doses da Pfizer. No entanto, as lactantes somente serão imunizadas com a Coronavac, conforme retificou a Secretaria de Saúde.  O texto e o título foram corrigidos.
Lactantes e adolescentes do Espírito Santo devem começar a receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus até o mês de agosto. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (12) durante um evento em Vila Velha que deu início, de forma simbólica, à vacinação dos profissionais de limpeza. 
Os adolescentes de 12 a 17 anos  com comorbidades, deficiência permanente, grávidas ou puérperas serão vacinados com a vacina Comirnaty, do laboratório Pfizer/BioNtech, e as lactantes serão vacinadas com a vacina Coronavac, do laboratório Sinovac/Butantan. 
"Até o final deste mês, início do mês que vem, nós vamos dar início a vacinação desse próximo grupo, formado por lactantes e adolescente entre 12 e 17 anos de idade que tenham alguma comorbidade", afirmou Casagrande.

60% JÁ RECEBERAM PELO MENOS A PRIMEIRA DOSE

Ainda de acordo com o governador, o Espírito Santo já atingiu a marca de 60% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19
Na semana passada, o Espírito Santo já havia ultrapassado a marca dos 50% da população adulta vacinada com a primeira dose. Bastou uma semana para o Estado ir de 54% a 60% da população imunizada.
Apesar do número ser positivo, o Espírito santo ainda não atingiu a imunidade de rebanho. A expectativa do governo do Estado é de entre os meses de setembro e novembro, o Espírito Santo consiga uma cobertura vacinal satisfatória, com duas doses, para poder reconhecer um patamar que dê segurança de imunidade coletiva aos capixabas.

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