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Expectativa

Covid-19: ES quer consolidar queda com 150 pacientes em UTI em agosto

Em coletiva nesta segunda-feira (12), o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, disse que resultado poderá ser alcançado por meio da imunização das pessoas com mais de 30 anos e que representam 72,91% dos casos confirmados da doença no Estado

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:15

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 jul 2021 às 18:15
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas
Espírito Santo tem apresentado queda no número de pacientes em UTI desde o final de abril Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
Diante do avanço da vacinação contra o novo coronavírus, o Espírito Santo espera consolidar a fase de recuperação da terceira onda da pandemia e terminar o próximo mês de agosto com cerca de 150 pacientes nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública devido à Covid-19.
expectativa foi divulgada durante a tarde desta segunda-feira (12) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Segundo ele, o resultado poderá ser alcançado por meio da imunização das pessoas com mais de 30 anos e que representam 72,91% dos casos confirmados da doença no Estado.
"Os pacientes com mais de 30 anos representam a ampla maioria dos casos. A vacinação, alcançado essa população, poderá ter resultados importantíssimos na redução, tanto da mortalidade, quanto das internações hospitalares"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo
Recentemente, os municípios capixabas deram início à vacinação dessa faixa etária. A cobertura de parte deste público com a segunda dose das vacinas em julho e agosto colabora para o cenário futuro apresentado pelo secretário, que também destacou a queda esperada nas mortes derivados da infecção.
"Considerando a cobertura já alcançada e a expectativa da D2, acreditamos que podemos ter uma redução significativa de casos graves ao longo das próximas seis semanas, representando a consolidação de queda nas internações e óbitos derivados de casos graves da infecção pelo Sars-CoV-2", disse.

SITUAÇÃO ATUAL

Atualmente, o Espírito Santo tem 426 pacientes em leitos públicos de UTI devido ao novo coronavírus, além de 279 pessoas internadas nas vagas de enfermaria. Os dados são do Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, atualizado às 12h01 desta segunda-feira (12), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Há dez dias, o patamar tem ficado sempre abaixo de 500 internados nas UTIs. No total,  incluindo enfermarias, tem ficado abaixo dos 800 pacientes e até chegou a ter registro abaixo de 700 no último fim de semana. Já no pico da terceira onda, em abril, esse número chegou a ser de quase 1.700.

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