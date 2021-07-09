Número de internados por Covid-19 atinge menor patamar do ano no ES

Desse total de internados, 438 estão em vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 275 nas de enfermaria – quantidades que, isoladamente, também representam marcos importantes, já que são as mais baixas desde o dia 10 de dezembro e 12 de novembro de 2020, respectivamente.

Até lá, ele reforçou o pedido de colaboração, principalmente, aos adolescentes e jovens adultos. "Temos que fazer um apelo para respeitarem o uso das máscaras e o distanciamento social e pedir para que não exerçam atividades sociais que expõem pessoas ao risco de contaminação pela doença", disse.