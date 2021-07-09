O município de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, inicia neste sábado (10) a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 27 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um mutirão de vacinação vai ocorrer em no Ginásio Municipal de Esportes, que fica em uma das entradas da cidade.
Covid -Mantenópolis faz mutirão para vacinar quem tem 27 anos ou mais
A aplicação dos imunizantes em Mantenópolis ocorre das 14h às 18h. Para receber a vacina, é necessário apresentar a identidade, o CPF.
CIDADES DO SUL DO ES VACINAM PESSOAS DE 28 ANOS
No Sul do Espírito Santo, a Prefeitura de Bom Jesus do Norte também ampliou a faixa etária para aplicar vacinas contra a Covid-19 no município. Neste sábado, pessoas com 28 anos ou mais poderão receber o imunizante. Apiacá, na mesma região, também antecipou a idade e vai começar a vacinar este público nesta sexta-feira (9).