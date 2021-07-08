Confira o passo a passo para agendar vacinação pelo aplicativo do ES

Fernando Lucas durante apresentação da nova plataforma: "Mais estabilidade e mais transparência" Crédito: Carlos Alberto Silva

governo do Estado apresentou, nesta quinta-feira (8), o site Vacina e Confia, uma plataforma que vai reunir dados de todos os 78 municípios do Espírito Santo sobre doses aplicadas e estoque dos imunizantes contra a Covid-19 . Ainda haverá a possibilidade de usar o serviço para o agendamento on-line, mas somente para moradores das cidades que aderirem a esse módulo do sistema. O acesso estará liberado, no endereço vacinaeconfia.es.gov.br , a partir da próxima terça-feira (13).

Para usar o serviço, haverá na página inicial uma aba identificada como "cidadão". A pessoa se cadastra usando o CPF ou o número do cartão do SUS.

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Nessa área, estarão relacionados os municípios disponíveis para agendamento on-line. Ao clicar no nome da cidade, vai aparecer uma nova tela com dados sobre os locais com doses disponíveis e, depois de fazer essa seleção, surgem os horários para marcar a aplicação.

Após o agendamento, será gerado um comprovante para a pessoa que vai se vacinar, que pode ser impresso ou enviado para um e-mail cadastrado.

No portal do cidadão, também será possível consultar o cartão de vacinação, inclusive as pessoas que já tomaram as suas doses, e o certificado de que foi imunizado. Ainda estarão em fácil acesso telefones ou e-mails para a população entrar em contato com o seu município.

AVISO DE ATRASOS

O sistema foi apresentado pelo pesquisador Fernando Lucas, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o idealizador da tecnologia por trás do Vacina e Confia. Entre outras informações, ele destacou os benefícios para os usuários, como as mensagens em caso de atraso na data de tomar a segunda dose (D2).

Ele contou que o sistema prevê duas comunicações com o usuário: uma vai informar a previsão para a aplicação da D2, a partir do momento que tomar a primeira dose, considerando que há prazos distintos a depender do fabricante. A outra comunicação vai ocorrer somente em caso de não comparecimento no prazo determinado para a segunda aplicação.

As mensagens serão enviadas por e-mail e para o celular, conforme os dados cadastrados pelo usuário. Nas situações em que a pessoa não dispuser de recursos tecnológicos, a equipe de saúde do município vai adotar outra medida para chegar até o morador que precisa ser vacinado. "As estratégias de busca ativa podem ser diversificadas nos municípios, até fazer visita in loco", pontuou.

Mesmo para quem já se vacinou, os dados serão inseridos no sistema para controle da aplicação dos imunizantes e as comunicações necessárias da campanha de vacinação.

SEM IDENTIFICAÇÃO DA "MARCA" DA VACINA

Questionado sobre o público que escolhe o fabricante da vacina, a exemplo do que já foi registrado na Serra, Fernando Lucas disse que, pelo site, não será possível ao usuário identificar a farmacêutica. Essa informação será passada apenas no momento da aplicação da dose. "Para que ele não deixe de ser imunizado por preferência de um imunizante em detrimento de outro."

Caso a pessoa resolva não tomar a vacina, o pesquisador disse que caberá ao município decidir pela aplicação de punições. No sistema, a única sanção prevista é para cancelamentos. Nessa situação, o usuário fica impedido de fazer novo agendamento por 48 horas.

AGENDAMENTO

Fernando Lucas ressaltou, ainda, que o agendamento on-line pelo sistema será mais estável do que tem sido registrado em aplicativos de municípios. "Um dos atrativos é que é uma plataforma estável e escalável, capaz de suportar grande número de acessos, diferente do que se observa em sistema locais", assegurou.

Com a adesão dos municípios, que o pesquisador espera que seja ampliada a partir do lançamento do site, outro problema enfrentado pelos gestores deverá ser superado: o caso de pessoas que se cadastram em vários sistemas municipais, na tentativa de uma vaga para vacinação. Com a integração das cidades, o cadastro do usuário é único no sistema.

TRANSPARÊNCIA

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, acrescentou que o novo sistema vai dar mais transparência aos dados da vacinação no Espírito Santo. Ele explicou que, atualmente, o Estado depende das informações que são repassadas pelo Ministério da Saúde que, em algumas situações, chegam com até três dias de atraso.

Com a plataforma, frisou o secretário, os dados de vacinação serão divulgados praticamente em tempo real, uma vez que os municípios deverão inserir as informações diretamente no sistema, em vez de repassar ao ministério que, depois, encaminha para o Estado. De toda maneira, a Secretaria da Saúde (Sesa) vai continuar encaminhando as informações locais para o governo federal.

O site Vacina e Confia, segundo Nésio Fernandes, também vai bloquear a inserção de dados incorretos, diminuindo a possibilidade de registros inconsistentes, como aqueles que geraram informações erradas sobre vacina vencida. "E o controle vai ser em tempo real", frisou.