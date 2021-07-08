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Segurança

Pelo celular, agentes da Guarda de Vitória vão identificar carros roubados

Novo cerco móvel é uma ferramenta tecnológica que permite fazer leitura das placas de carros e motos. O dispositivo ficará nos celulares funcionais dos agentes

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:06

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:06
Cerco móvel; novo serviço de apoio a Guarda
Novo serviço identifica placas com restrições e será usado em blitze e operações Crédito: Divulgação PMV
Agentes da Guarda Municipal de Vitória vão contar com o cerco móvel na palma da mão. A ferramenta virtual  vai ajudar na localização de carros roubados e furtados. O novo serviço identifica placas com restrições e será usado em blitze e operações.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, o novo cerco é uma ferramenta tecnológica que permite fazer leitura das placas de carros e motos. O dispositivo ficará nos celulares funcionais da guarda, e o número de aparelhos com a licença é limitado.
Pelo celular, agentes da Guarda de Vitória vão identificar carros roubados
“É uma ferramenta com licença para fazer leitura das placas. Esse dispositivo será usado exclusivamente por agentes da guarda de trânsito de Vitória. A leitura é feita por meio da câmera do celular”, disse.
O secretário relata ainda que o uso do cerco eletrônico não será substituído. “Eles têm semelhança. Será um serviço dentro do cerco de inteligência. O cerco móvel pode trazer uma efetividade maior no resgate de veículos e práticas criminosas, já que a ferramenta checa irregularidades e lança um alerta para que os agentes que estão nas ruas realizem a abordagem”.
Segundo Ruginski, o cerco móvel está sendo testado há cerca de 15 dias, em Vitória, e foi lançado oficialmente na terça-feira (6), como parte das operações de segurança.
Ainda de acordo com o secretário, em duas semanas o projeto já proporciona resultados.  “Nós demos início há 15 dias, ainda não foi possível contabilizar quantos casos resolvemos com o auxílio do cerco móvel, mas ações estão sendo promovidas e já vemos bons resultados.”
A primeira fase do cerco móvel verifica alerta de furto, clonagem, roubo ou outra natureza criminal. Ruginski pontuou ainda o que a equipe prevê para a segunda fase do projeto. “Nesta segunda fase a ideia é verificar documentos irregulares, aqueles sem licenciamento ou atraso no IPVA.”
O secretário destacou que para a segunda fase é necessário um trabalho conjunto com o Detran. “Para isso vamos precisar acessar o banco de dados do Detran, que já está sendo estudado. Esses dados vão ajudar no momento das abordagens para identificarmos com mais velocidade as pessoas sem habilitação, além das infrações”.

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