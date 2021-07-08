Covid: cidade do ES começa a vacinar pessoas com 29 anos

Vacina contra Covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Divulgação/Sesa

Desde o início da semana, o município de quase 10 mil habitantes vacina o público com 30 anos ou mais. Para esta faixa etária foram abertas 215 vagas. Segundo a prefeitura, como esse grupo foi atingido, foi possível ampliar a vacinação para os moradores com 29 anos ou mais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse fluxo de vacinação da população em geral se dará de forma gradual, de acordo com o quantitativo de doses recebidas pelo município.

COMO SE VACINAR NO MUNICÍPIO