Covid: cidade do ES começa a vacinar pessoas com 29 anos

Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, iniciou a vacinação contra a Covid-19 no público geral com 29 anos ou mais nesta quarta-feira (7). Foram disponibilizadas 85 vagas para a vacina de dose única da Janssen. Segundo a prefeitura, a imunização desse público continuará quando chegar uma nova remessa de imunizantes.
Desde o início da semana, o município de quase 10 mil habitantes vacina o público com 30 anos ou mais. Para esta faixa etária foram abertas 215 vagas. Segundo a prefeitura, como esse grupo foi atingido, foi possível ampliar a vacinação para os moradores com 29 anos ou mais.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse fluxo de vacinação da população em geral se dará de forma gradual, de acordo com o quantitativo de doses recebidas pelo município.
COMO SE VACINAR NO MUNICÍPIO
Assim que novas doses de vacinas chegarem, e a prefeitura anunciar uma nova etapa da vacinação, os moradores de Bom Jesus do Norte podem procurar a sala de vacinas do PSF São João. Para receber os imunizantes, o cidadão deve apresentar cópias da identidade, CPF, cartão do SUS, caderneta de vacinação e do comprovante de residência.