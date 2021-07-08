Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem, vacina!

Covid: cidade do ES começa a vacinar pessoas com 29 anos

Município no Sul do Espírito Santo iniciou a imunização de pessoas com 29 anos nesta quarta-feira (7). Foram disponibilizadas 85 vagas para a vacina  da Janssen

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 07:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jul 2021 às 07:46
Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina contra Covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Divulgação/Sesa
Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, iniciou a vacinação contra a Covid-19 no público geral com 29 anos ou mais nesta quarta-feira (7). Foram disponibilizadas 85 vagas para a vacina de dose única da Janssen. Segundo a prefeitura, a imunização desse público continuará quando chegar uma nova remessa de imunizantes.
Desde o início da semana, o município de quase 10 mil habitantes vacina o público com 30 anos ou mais. Para esta faixa etária foram abertas 215 vagas. Segundo a prefeitura, como esse grupo foi atingido, foi possível ampliar a vacinação para os moradores com 29 anos ou mais.

Veja Também

Saiba o que fazer se você tiver reações à vacina da Janssen

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse fluxo de vacinação da população em geral se dará de forma gradual, de acordo com o quantitativo de doses recebidas pelo município.

COMO SE VACINAR NO MUNICÍPIO

Assim que novas doses de vacinas chegarem, e a prefeitura anunciar uma nova etapa da vacinação, os moradores de Bom Jesus do Norte podem procurar a sala de vacinas do PSF São João. Para receber os imunizantes, o cidadão deve apresentar cópias da identidade, CPF, cartão do SUS, caderneta de vacinação e do comprovante de residência.

Veja Também

Covid-19: Guarapari abre agendamento para vacinar pessoas acima de 30 anos

Covid-19: Vila Velha abre vagas para vacinar público de 30 a 34 anos

Vacinar funcionários do transporte é reconhecer a importância do setor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bom Jesus do Norte ES Sul Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados