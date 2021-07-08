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Jaime de Angeli

Artigo de Opinião

É secretário-geral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes)
Jaime de Angeli

Vacinar funcionários do transporte é reconhecer a importância do setor

Fortalecer a saúde dos trabalhadores é reduzir a pressão sobre o SUS. Quanto mais motoristas e cobradores forem imunizados, menor será a transmissão do vírus
Jaime de Angeli
É secretário-geral do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes)

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 02:00

Publicado em 

08 jul 2021 às 02:00
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes Crédito: Carlos Alberto Silva
Os profissionais do setor de transporte já estão sendo vacinados. Segundo o Ministério da Saúde, já foram mais de 400 mil trabalhadores imunizados no país. No Espírito Santo, a expectativa é a de que cerca de 19 mil profissionais da área recebam o imunizante. A decisão, resultado de uma articulação intensa do setor é uma vitória para o transporte e para a sociedade, que usufrui de um serviço essencial.
Entre os profissionais vacinados estão os motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. A título de informação, os profissionais precisarão, no ato da vacinação, de documento que comprove o exercício efetivo da função. Para nós, é um reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido por esses profissionais, que se reinventaram e foram tão fundamentais para a população.
Do ponto de vista médico, os epidemiologistas também comemoraram a inclusão dos profissionais do transporte. Isso porque são pessoas que perpassam por diversas cidades brasileiras e transportam outras que também se deslocam entre os municípios. Além disso, fortalecer a imunidade e favorecer a saúde desses profissionais é reduzir a pressão sobre o sistema público de saúde. Ou seja, quanto mais motoristas e cobradores forem imunizados, menor será a transmissão e a disseminação do vírus.

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Vale a pena ressaltar que desde o início da pandemia, há mais de um ano, o setor de transporte de passageiros vem operando seguindo medidas rígidas de segurança e higienização para reduzir os riscos de contágio. Entre as ações, os veículos passaram a trafegar priorizando o distanciamento e exigindo o uso de máscaras por passageiros e colaboradores, além de reforçar a limpeza e a higienização dos ônibus.
E mais, a decisão vai além do transporte rodoviário de passageiros, que orgulhosamente representamos enquanto entidade. Estão sendo beneficiados profissionais que continuaram trabalhando para manter o abastecimento de alimentos, medicamentos e outros suprimentos, para que passássemos pela crise provocada pela pandemia da forma menos traumática possível. São pessoas que atuam nos portos, no transporte aéreo e nas vias urbanas e interestaduais para manter o funcionamento pleno da sociedade.
Em julho, mês em que comemoramos o Dia do Motorista, o avanço do cronograma de vacinação nos dá mais um motivo para vibrar. Vacinar os motoristas, cobradores e todos os profissionais do setor é mostrar o reconhecimento pelo comprometimento dos trabalhadores e a importância do serviço para toda a população.

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