Covid-19: Vila Velha abre vagas para vacinar público de 30 a 34 anos

Atualização
07/07/2021 - 12:36
Inicialmente, a Prefeitura de Vila Velha divulgou, no site da instituição, a abertura de 10 mil vagas para maiores de 30 anos. No entanto, a publicação foi retirada do site e a prefeitura fez uma retificação: serão 6.500 vagas para o público de 30 a 34 anos. O texto e o título da reportagem foram atualizados.
A Prefeitura de Vila Velha irá disponibilizar, nesta quinta-feira (8), 6.500 vagas para agendamento, que serão destinadas ao novo público de 30 a 34 anos. As vagas serão ofertadas de forma escalonada, por faixa etária e em horários distintos.
Para o público-alvo de 30 e 31 anos, as vagas serão ofertadas às 11 h; para a faixa etária de 32 e 33, o sistema abrirá às 14h; os munícipes de 34 anos poderão acessar o sistema de agendamento a partir das 16h.
O avanço da imunização está sendo possível devido à ampla cobertura vacinal que o município atingiu na segunda-feira (5) e o absenteísmo da última faixa etária. Só no último sábado, 22% do público-alvo vigente não compareceu para se imunizar.
O agendamento poderá ser feito pelo link https://vacina.vilavelha.es.gov.br/.