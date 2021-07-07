Covid-19: Vila Velha abre vagas para vacinar público de 30 a 34 anos

Inicialmente, a Prefeitura de Vila Velha divulgou, no site da instituição, a abertura de 10 mil vagas para maiores de 30 anos. No entanto, a publicação foi retirada do site e a prefeitura fez uma retificação: serão 6.500 vagas para o público de 30 a 34 anos. O texto e o título da reportagem foram atualizados.