Mudou o perfil de mortos por Covid no ES. Veja como ficou

Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil apontam homens, com idade entre 50 e 59 anos, como as principais vítimas da Covid-19 no mês de junho no Espírito Santo. Foram 75 mortes registradas. Em segundo lugar vêm as mulheres na mesma faixa etária, com 59 óbitos computados.

Houve uma mudança de faixa etária em relação ao mês anterior. Em maio, as principais vítimas foram homens entre 60 e 69 anos. Ao todo, foram 177 óbitos nesse segmento. O segundo perfil com mais mais mortes é o de mulheres na mesma faixa etária: 150 óbitos computados.

"O dado do período pode ser ainda maior, já que a família tem até 15 dias para registrar o óbito em cartório. Depois disso, ainda há o prazo de dez dias corridos para envio do ato à Central Nacional de Informações do Registro Civil, que atualiza o Portal”, explica a diretora de Registro Civil das Pessoas Naturais do Sinoreg-ES, Maria Celeste Pereira Pimentel.

Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , explica que, em 2020, o perfil demográfico dos óbitos por Covid-19 ficou caracterizado por pessoas com idades mais elevadas, sobretudo, com idades superiores a 70 e 80 anos. Segundo ele, nesses primeiros meses de 2021, a mudança do perfil de mortes está associada ao avanço da imunização no Estado.

“As pessoas com mais de 80 anos foram priorizadas logo no início da imunização. Isso possibilita constatar melhor os efeitos da vacinação. Esses estão contribuindo para diminuir as probabilidades de infecção e de mortes nos grupos etários com idades mais elevadas”, analisa.