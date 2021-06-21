Após 2 dias, Bolsonaro diz lamentar 500 mil óbitos e defende tratamento precoce

Jair Bolsonaro em culto em comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém

Em conversa com jornalistas, em Guaratinguetá (SP), Bolsonaro, no entanto, voltou a defender remédios do chamado tratamento precoce, cuja eficácia não tem comprovação científica. "É a primeira vez na história que se busca atender as pessoas depois que estão hospitalizadas".