Jovens do ES são os que menos se protegem na hora do sexo, aponta IBGE

A maioria dos entrevistados pelo IBGE no Estado admitiu recusar o uso de preservativos na hora do sexo Crédito: T-Rex/Freepik

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgada nesta sexta-feira (7), traz dados de 2019. Naquele ano, entre os que tiveram relação sexual nos 12 meses anteriores ao levantamento, apenas 18,1% informaram ter usado preservativo em todas as relações, o menor percentual do Brasil.

O estudo do IBGE aponta ainda que, no Espírito Santo, 94,2% das pessoas de 18 anos ou mais informaram que tiveram relação sexual pelo menos uma vez na vida. A idade média da primeira relação sexual desse público foi estimada em 17,6 anos.

Para a professora Manuela Vieira Blanc, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na ausência de uma política de educação sexual satisfatória, tende a persistir a ideia de que o uso do preservativo só é necessário em práticas sexuais ocasionais (e em que não há apego afetivo).

"Práticas essas que, em um contexto moralmente conservador, são ainda interpretadas como imorais. Se coloca em questão a liberdade sexual, mas é ainda pior: se reproduzem problemas de saúde coletiva, pela disseminação de DSTs (como com o aumento do número de casos de indivíduos portadores de HIV nos últimos anos no Brasil)", frisa Manuela, que também é coordenadora do projeto Cep 29: núcleo capixaba de pesquisa da experiência humana em meio urbano.

A professora observa que, nesse cenário, o uso da camisinha entre casais que mantêm relacionamentos estáveis, por exemplo, torna-se um tabu, quase que um questionamento da fidelidade.

Questionada se o Espírito Santo tem alguma especificidade que justifique ocupar o primeiro lugar no ranking nacional, Manuela faz uma correlação à violência contra as mulheres no Estado.