Covid-19: Cachoeiro abre agendamento para público de 33 a 39 anos

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai abrir um agendamento on-line para quem tem entre 33 e 39 anos de idade se imunizar contra o novo coronavírus. As novas vagas são ser disponibilizadas às 8 horas desta quarta-feira (7), no site oficial destinado à vacinação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.600 pessoas poderão tomar a primeira dose já nesta quinta-feira (8), na quadra da escola municipal Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha). Durante o cadastro, o usuário pode escolher o local e o dia para se vacinar, dentre as opções disponíveis.
Os moradores do interior de Cachoeiro de Itapemirim, por sua vez, não precisam realizar o agendamento on-line. "As pessoas que fazem parte desta faixa etária devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito para receber as instruções sobre a imunização", esclareceu a prefeitura.
O QUE LEVAR
No dia da vacinação, para poder receber o imunizante, a população vai precisar apresentar o comprovante do agendamento, o cartão de vacina e um documento de identificação com foto. Além do Cartão do SUS ou do CPF.