Covid-19: Cachoeiro abre agendamento para público de 33 a 39 anos

1.600 pessoas poderão se vacinar nesta quinta-feira (8) na escola municipal Zilma Coelho Pinto Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.600 pessoas poderão tomar a primeira dose já nesta quinta-feira (8), na quadra da escola municipal Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha). Durante o cadastro, o usuário pode escolher o local e o dia para se vacinar, dentre as opções disponíveis.

Os moradores do interior de Cachoeiro de Itapemirim, por sua vez, não precisam realizar o agendamento on-line. "As pessoas que fazem parte desta faixa etária devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito para receber as instruções sobre a imunização", esclareceu a prefeitura.

O QUE LEVAR