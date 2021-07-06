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Vacina

Covid-19: Cachoeiro abre agendamento para público de 33 a 39 anos

Abertura das vagas será às 8 horas desta quarta-feira (7); centenas de pessoas já poderão se vacinar nesta quinta-feira (8)

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 17:53

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 jul 2021 às 17:53
1.600 pessoas poderão se vacinar nesta quinta-feira (8) na escola municipal Zilma Coelho Pinto
1.600 pessoas poderão se vacinar nesta quinta-feira (8) na escola municipal Zilma Coelho Pinto Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai abrir um agendamento on-line para quem tem entre 33 e 39 anos de idade se imunizar contra o novo coronavírus. As novas vagas são ser disponibilizadas às 8 horas desta quarta-feira (7), no site oficial destinado à vacinação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.600 pessoas poderão tomar a primeira dose já nesta quinta-feira (8), na quadra da escola municipal Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha). Durante o cadastro, o usuário pode escolher o local e o dia para se vacinar, dentre as opções disponíveis.
Os moradores do interior de Cachoeiro de Itapemirim, por sua vez, não precisam realizar o agendamento on-line. "As pessoas que fazem parte desta faixa etária devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito para receber as instruções sobre a imunização", esclareceu a prefeitura.

O QUE LEVAR

No dia da vacinação, para poder receber o imunizante, a população vai precisar apresentar o comprovante do agendamento, o cartão de vacina e um documento de identificação com foto. Além do Cartão do SUS ou do CPF. 

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