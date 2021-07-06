Atualização
06/07/2021 - 9:21
Versão anterior desta matéria trazia informações sobre a vacinação em Cariacica que sofreram alterações posteriores pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento será aberto nesta quarta-feira (7), às 17 horas, pelo site vacina.cariacica.es.gov.br. O texto foi atualizado.
A baixa adesão dos grupos prioritários à vacina contra o vírus da Influenza forçou o Ministério da Saúde a antecipar a ampliação do público-alvo. Desde sábado (3), o ministério vem orientando os municípios a vacinarem a população a partir dos seis meses de idade.
Vacina da gripe - cidades do ES abrem agendamento para público geral
Aqui no Espírito Santo, algumas cidades já deram início a essa nova fase da campanha de vacinação contra a gripe. Este é o caso de Vila Velha, que deve aplicar mil doses contra a Influenza nesta quarta-feira (7), após abertura de agendamento no início da tarde desta terça-feira (6). Vitória também iniciou a marcação às 17h desta terça.
A campanha contra a gripe tem mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Influenza produzidas pelo Instituto Butantan, segundo o Ministério da Saúde. A aplicação, no entanto, não tem sido satisfatória. Somente 34,2 milhões de pessoas inseridas nos grupos prioritários, como gestantes, indígenas e idosos, foram imunizadas, o que representa 42% desse público.
A preocupação de médicos é que os sintomas da gripe possam ser confundidos com os da Covid-19, levando mais pessoas aos prontos atendimentos, assim como gerar mais casos graves da infecção viral respiratória, demandando, portanto, mais recursos estruturais e humanos da rede de saúde. Vale lembrar que o intervalo entre as vacinas contra a Covid-19 e a gripe deve ser de 14 dias.
Mesmo com a abertura da vacinação para os demais públicos, os grupos prioritários podem continuar buscando a dose até o dia 9 de julho.
Confira como as prefeituras estão se organizando para ampliar a vacinação para a população em geral.
VACINAÇÃO CONTRA GRIPE:
VITÓRIA
Na Capital, 68.950 pessoas foram imunizadas contra a gripe, o que representa 48,9% da população enquadrada nos grupos prioritários.
Nesta terça-feira (6), às 17 horas, a cidade abriu agendamento para vacinar pessoas com idade acima de 6 meses, além de idosos, gestantes e puérperas. Serão disponibilizadas, no total, 11.680 vagas.
- VITÓRIA
- Data: 06/07
- Horário: 17h
- Agendamento: agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
SERRA
A Prefeitura da Serra abrirá nesta quarta-feira (7), às 20h, vagas para agendamento. Lembre-se de levar documento com foto e cartão de vacina, se tiver, além do comprovante de agendamento.
- SERRA
- Data: 07/07
- Horário: 20 horas
- Agendamento: site da prefeitura da Serra
VILA VELHA
A prefeitura abriu mil vagas para agendamento no início da tarde desta terça-feira (6) para a vacinação no dia seguinte. A reportagem A Gazeta entrou em contato solicitando se haverá abertura novamente, mas até o momento não houve retorno.
CARIACICA
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) terá 4 mil vagas abertas para aplicação das doses da vacina contra a gripe. O agendamento será nesta quarta-feira (07), às 17h. Serão 2 mil vagas para o público em geral e 2 mil para os grupos prioritários. Os imunizantes serão aplicados no sábado (10).
- CARIACICA
- Data: 07/07
- Horário: 17 horas.
- Agendamento: vacina.cariacica.es.gov.br. As vacinas serão aplicadas no próximo sábado (10).
GUARAPARI
Em Guarapari, a vacinação da gripe acontece para o público em geral, sem agendamento, nas unidades de saúde que possuem sala de vacinas, pela manhã de 7h30 às 11h30.
Vale lembrar que no Centro Municipal de Saúde, às quartas e sextas pela manhã, é aplicada apenas a BCG.
VIANA
Os moradores de Viana podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade para realizar o agendamento. Além disso, os agentes comunitários de saúde realizam visitas regulares aos moradores em seus respectivos bairros e também podem registrar a marcação.
Até o último boletim disponível nesta segunda-feira (5), 11.898 pessoas haviam sido imunizadas contra a Influenza, dado que corresponde a 34.5% de cobertura vacinal do público-alvo.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Já no Sul do Estado, quem mora em Cachoeiro de Itapemirim vai ter que esperar até segunda-feira (12). É que até o dia 9 de julho, a prefeitura manterá a vacinação do grupo prioritário.
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Data: 12/07
- Não há agendamento
- Procurar uma Unidade Básica de Saúde
- Obs: haverá aplicação das doses disponíveis.
LINHARES
Na cidade de Linhares, no Norte do Estado, estão disponíveis 3 mil doses. A vacina para a população em geral foi aberta na segunda feira (5). Não é necessário agendamento, basta o morador procurar uma Unidade de Saúde do bairro onde reside levando o Cartão de Vacina e o cartão do SUS em mãos que receberá a dose da vacina.