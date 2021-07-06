Vacina contra a gripe: todas as pessoas podem se vacinar, acima dos seis meses de idade Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

Atualização Versão anterior desta matéria trazia informações sobre a vacinação em Cariacica que sofreram alterações posteriores pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento será aberto nesta quarta-feira (7), às 17 horas, pelo site vacina.cariacica.es.gov.br . O texto foi atualizado.

A baixa adesão dos grupos prioritários à vacina contra o vírus da Influenza forçou o Ministério da Saúde a antecipar a ampliação do público-alvo. Desde sábado (3), o ministério vem orientando os municípios a vacinarem a população a partir dos seis meses de idade.

Your browser does not support the audio element. Vacina da gripe - cidades do ES abrem agendamento para público geral

Aqui no Espírito Santo , algumas cidades já deram início a essa nova fase da campanha de vacinação contra a gripe. Este é o caso de Vila Velha , que deve aplicar mil doses contra a Influenza nesta quarta-feira (7), após abertura de agendamento no início da tarde desta terça-feira (6). Vitória também iniciou a marcação às 17h desta terça.

A campanha contra a gripe tem mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Influenza produzidas pelo Instituto Butantan, segundo o Ministério da Saúde. A aplicação, no entanto, não tem sido satisfatória. Somente 34,2 milhões de pessoas inseridas nos grupos prioritários, como gestantes, indígenas e idosos, foram imunizadas, o que representa 42% desse público.

A preocupação de médicos é que os sintomas da gripe possam ser confundidos com os da Covid-19, levando mais pessoas aos prontos atendimentos, assim como gerar mais casos graves da infecção viral respiratória, demandando, portanto, mais recursos estruturais e humanos da rede de saúde. Vale lembrar que o intervalo entre as vacinas contra a Covid-19 e a gripe deve ser de 14 dias.

Mesmo com a abertura da vacinação para os demais públicos, os grupos prioritários podem continuar buscando a dose até o dia 9 de julho.

Confira como as prefeituras estão se organizando para ampliar a vacinação para a população em geral.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE:

VITÓRIA

Na Capital , 68.950 pessoas foram imunizadas contra a gripe, o que representa 48,9% da população enquadrada nos grupos prioritários.

Nesta terça-feira (6), às 17 horas, a cidade abriu agendamento para vacinar pessoas com idade acima de 6 meses, além de idosos, gestantes e puérperas. Serão disponibilizadas, no total, 11.680 vagas.

VITÓRIA

Data: 06/07

Horário: 17h

Agendamento: agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

SERRA

Prefeitura da Serra abrirá nesta quarta-feira (7), às 20h, vagas para agendamento. Lembre-se de levar documento com foto e cartão de vacina, se tiver, além do comprovante de agendamento.

SERRA

Data: 07/07

Horário: 20 horas

Agendamento: site da prefeitura da Serra

VILA VELHA

A prefeitura abriu mil vagas para agendamento no início da tarde desta terça-feira (6) para a vacinação no dia seguinte. A reportagem A Gazeta entrou em contato solicitando se haverá abertura novamente, mas até o momento não houve retorno.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) terá 4 mil vagas abertas para aplicação das doses da vacina contra a gripe. O agendamento será nesta quarta-feira (07), às 17h. Serão 2 mil vagas para o público em geral e 2 mil para os grupos prioritários. Os imunizantes serão aplicados no sábado (10).

CARIACICA

Data: 07/07

Horário: 17 horas.

Agendamento: vacina.cariacica.es.gov.br. As vacinas serão aplicadas no próximo sábado (10).

GUARAPARI

sem agendamento, nas unidades de saúde que possuem sala de vacinas, pela manhã de 7h30 às 11h30. Em Guarapari , a vacinação da gripe acontece para o público em geral,nas unidades de saúde que possuem sala de vacinas, pela manhã de 7h30 às 11h30.

Vale lembrar que no Centro Municipal de Saúde, às quartas e sextas pela manhã, é aplicada apenas a BCG.

VIANA

Os moradores de Viana podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade para realizar o agendamento. Além disso, os agentes comunitários de saúde realizam visitas regulares aos moradores em seus respectivos bairros e também podem registrar a marcação.

Até o último boletim disponível nesta segunda-feira (5), 11.898 pessoas haviam sido imunizadas contra a Influenza, dado que corresponde a 34.5% de cobertura vacinal do público-alvo.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Já no Sul do Estado, quem mora em Cachoeiro de Itapemirim vai ter que esperar até segunda-feira (12). É que até o dia 9 de julho, a prefeitura manterá a vacinação do grupo prioritário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 12/07

Não há agendamento

Procurar uma Unidade Básica de Saúde

Obs: haverá aplicação das doses disponíveis.

LINHARES