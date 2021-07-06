Coronavírus: ES registra 11.584 mortes e tem mais de 523 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.584 mortes e tem 523.235 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira (6). Nas últimas 24 horas, foram 23 óbitos e 1.036 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.951. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.730), seguida por Vitória (55.565) e Cariacica (40.572). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.593), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.670 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.002. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.857.
Até esta terça-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 498.386, com um acréscimo de 919 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
Até a tarde desta terça, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.687.981 no Espírito Santo. Desses, 613.958 também já receberam a segunda dose.