Vila Velha abre agendamento extra nesta terça para vacina contra Covid

Com a estratégia de agendamento sempre às quintas e sextas-feiras, o município de Vila Velha abre nesta terça-feira (6) um horário extra para o público marcar a data em que vai receber a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19. São mais mil vagas para as pessoas na faixa etária a partir de 35 anos.
O agendamento está marcado para as 20 horas e deve ser feito pelo site da prefeitura, no link vacina.vilavelha.es.gov.br. O anúncio das novas vagas foi feito pelas redes sociais da administração municipal.