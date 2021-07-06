Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maiores de 35 anos

Vila Velha abre agendamento extra nesta terça para vacina contra Covid

Prefeitura anunciou mais mil vagas para a primeira dose de maiores de 35 anos nas redes sociais; a marcação está programada para começar às 20 horas

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 16:32
Vila Velha aplica primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca em enfermeira de Unidade de Saúde
Vila Velha oferece agendamento para mil novas doses à população com mais de 35 anos Crédito: Fernando Madeira
Com a estratégia de agendamento sempre às quintas e sextas-feiras, o município de Vila Velha abre nesta terça-feira (6) um horário extra para o público marcar a data em que vai receber a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19. São mais mil vagas para as pessoas na faixa etária a partir de 35 anos. 
O agendamento está marcado para as 20 horas e deve ser feito pelo site da prefeitura, no link vacina.vilavelha.es.gov.br. O anúncio das novas vagas foi feito pelas redes sociais da administração municipal. 

Veja Também

Covid-19: as estratégias das prefeituras para aumentar a adesão à vacina

Covid: cidades do ES abrem vagas para vacinar a partir de 30 anos

Com avanço da vacinação no ES, quanto falta para abandonar a máscara?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vacina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados